Κ. Τασούλας για Καραλή: Να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη Δευτέρα τα συγχαρητήρια του προς τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και του ασημένιου μεταλλίου στον τελικό του επι κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΠτΒ, «ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει επάξια να μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με τις επιτυχίες των αθλητών μας.

Σήμερα, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του, να εμπνέει και να διδάσκει τους νεότερους με το ήθος του και την εργατικότητά του».