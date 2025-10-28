Κ. Τασούλας από Θεσσαλονίκη: Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό «Όχι» είναι το μέγιστο μάθημα της γενιάς του '40 προς τη σύγχρονη εποχή μας

Το δικό του μήνυμα μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό "Όχι", τη λαμπρή επέτειο των οποίων τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα καινοτόμα οπλικά συστήματα, είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του '40 προς τη σύγχρονη εποχή μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Με αναφορά «στο μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιά του 1940 για την Πατρίδα», ξεκίνησε τη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Είναι το έπος του '40, είναι το βορειοηπειρωτικό έπος, είναι το έπος της γυναίκας της Πίνδου που μας συγκινούν και μας συναρπάζουν πάντα», είπε.

Όπως υπενθύμισε, «η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στο Καλπάκι της Ηπείρου μέχρι βόρεια της Χειμάρρας και μέχρι το Πόγραδετς ήταν η ελληνική απάντηση στον Άξονα».

«Η άμυνα του πάτριου εδάφους ένωσε τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό καθήκον με το χαμόγελο στα χείλη. Η φιλοπατρία τους μας καθοδηγεί ώστε ενωμένοι στα μεγάλα και τα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών και να φροντίζουμε για μια πατρίδα ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, μια πατρίδα πυλώνα σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου», πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

«Χρόνια πολλά, ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω το έθνος και να ξέρετε ότι αυτό το παράδειγμα πολεμιστών του '40 που σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε, αυτό το παράδειγμα ο ελληνικός λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει τον εμπνέει πάντα. Χρόνια πολλά», κατέληξε στη δήλωση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.