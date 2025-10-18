Κ. Τασούλας από Έδεσσα: Ιστορική δικαίωση η απελευθέρωση της πόλης - Αποτίουμε φόρο τιμής στους Μακεδονομάχους

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας παρέστη στις εκδηλώσεις εορτασμού της 18ης Οκτωβρίου για την Απελευθέρωση της Έδεσσας και την Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα.

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Σκέπης, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της πόλης και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα γιορτάζουμε με βαθύτατη εθνική υπερηφάνεια την απελευθέρωση της ιστορικής πόλης της Έδεσσας από τον οθωμανικό ζυγό πριν 113 χρόνια, αλλά και τιμούμε την ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα, από εδώ από την Έδεσσα, όπου από πολύ νωρίς συγκροτήθηκε η Επιτροπή Άμυνας κατά των κομιτατζήδων και της βουλγαρικής προπαγάνδας.

Σαν σήμερα, στις 18 Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός στρατός και ειδικότερα η Έκτη Μεραρχία Πεζικού, τμήματα της Έκτης Μεραρχίας Πεζικού εισήλθαν νικηφόρα στην πόλη της Έδεσσας. Στην υδάτινη πόλη που κράτησε άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας στα χρόνια της σκλαβιάς, στους παραπάνω από πέντε αιώνες σκλαβιάς και τίμησε το ένδοξο παρελθόν της. Η απελευθέρωση της Έδεσσας στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο δεν ήταν όμως μόνο μια στρατιωτική επιτυχία, ήταν και μία ιστορική δικαίωση, γιατί με τον τρόπο αυτό η Έδεσσα μπήκε και πάλι στην καρδιά του εθνικού κορμού, εκεί όπου ανήκε – μια μεγάλη εθνική επιτυχία της Ελλάδος, με βαθιές στρατηγικές, πολιτικές και πολιτισμικές προεκτάσεις.

Σήμερα, αποτίουμε φόρο τιμής στους Μακεδονομάχους, στον οπλαρχηγό της Έδεσσας Ιωάννη Τσίτσιο και στους συντρόφους του, αλλά και στον Παύλο Μελά και στους συναγωνιστές του, τιμούμε τους μαχητές του 1912, τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς που απελευθέρωσαν την Έδεσσα, που απελευθέρωσαν την Μακεδονία. Τιμούμε τους πολίτες της Έδεσσας που διατήρησαν την ελληνική ταυτότητα σε καιρούς ζοφερούς. Και δεσμευόμαστε, ως σύγχρονοι Έλληνες, να φανούμε αντάξιοι της παρακαταθήκης τους.

Και μία τελευταία παρατήρηση: όλες αυτές οι επιτυχίες στον Α’ και στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, όλες αυτές οι απελευθερώσεις πόλεων στη Μακεδονία, στην Ήπειρο στα νησιά, ήταν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και της πολιτικής σύμπνοιας και της εθνικής ενότητος που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Δύο πανίσχυρα όπλα του ελληνισμού, δύο πανίσχυρα όπλα της Ελλάδος μας - η σύμπνοια και η ενότητα στα μεγάλα – που όταν αυτά τα όπλα υπάρχουν, η πατρίδα μας είναι ακαταμάχητη.

Χρόνια πολλά από την Έδεσσα!».

Ακολούθησε παρέλαση αναπήρων πολέμου, μαθητών-μαθητριών, Προσκόπων-Οδηγών και τμημάτων Ενόπλων Δυνάμεων.