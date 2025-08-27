Κ. Σκρέκας: Το υπερπλεόνασμα της οικονομίας θα εξαντληθεί στοχευμένα για τη στήριξη της μεσαίας τάξης

Στα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αναφέρθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι το βάρος πέφτει στη στήριξη της μεσαίας τάξης, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας την Τετάρτη στην ΕΡΤ είπε: «Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποδειχθούν ουσιαστικά και να φέρουν απτά αποτελέσματα για τα νοικοκυριά», ενώ υπογράμμισε πως «θα δώσουν ελπίδα σε καλύτερες μέρες και θα ενισχύσουν τη στρατηγική οικονομικής πολιτικής που δημιουργεί μόνιμες προοπτικές, ειδικά για τις νέες γενιές».

Αναφορικά με το ερώτημα κατά πόσο τα μέτρα θα αγγίξουν ή όχι τη μεσαία τάξη, ο κ. Σκρέκας δήλωσε πως πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του πρωθυπουργού, ωστόσο ξεκαθάρισε πως «το υπερπλεόνασμα της οικονομίας θα εξαντληθεί στοχευμένα για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, η οποία έχει σηκώσει το βάρος της οικονομικής ανάκαμψης».

Απαντώντας στις πιέσεις της αντιπολίτευσης για καταβολή 13ης και 14ης σύνταξης, ο γραμματέας της ΝΔ τόνισε: «Δεν υπάρχουν αποθέματα για κάτι τέτοιο. Τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν ήδη αξιοποιηθεί στα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν. Τα επιπλέον έσοδα προέρχονται από την αύξηση του τουρισμού, των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας, όχι από επιδόματα που δεν μπορούν να υποστηριχθούν».

Αναφορικά με τη δημοσκοπική φθορά της Νέας Δημοκρατίας και εικασίες για πολιτικές κινήσεις ο κ. Σκρέκας διευκρίνισε ότι τα μέτρα δεν έχουν χαρακτήρα επικοινωνιακό ή αντιστάθμισμα αλλά είναι ανάγκη που πηγάζει από την πραγματική οικονομία: «Τα μέτρα θα ανακοινωθούν επειδή υπάρχει περιθώριο και επειδή τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να αναπνεύσουν από το κόστος ζωής. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος».

Το ενδιαφέρον μας είναι η καθημερινότητα των πολιτών

Σε σχέση με τις επικρίσεις για παλαιότερα μέτρα που δεν υλοποιήθηκαν, όπως αυτά της Θεσσαλονίκης το 2014 επί Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σκρέκας σχολίασε: «Εμείς θα ανακοινώσουμε μέτρα που θα εφαρμοστούν στην πράξη. Να μη θυμόμαστε τα ψεύτικα λόγια που ακούστηκαν τότε, μόνο η εφαρμογή των πολιτικών μετρά έχει σημασία».

Όσον αφορά τη φημολογία περί νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Σκρέκας απάντησε με ψυχραιμία: «Η δουλειά της ΝΔ είναι να βελτιώνει τη ζωή των Ελλήνων. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εύχομαι να πάνε όλα κατ’ ευχήν για τον κ. Τσίπρα. Το ενδιαφέρον μας είναι η καθημερινότητα των πολιτών».

Σχετικά με το ζήτημα των ανακλήσεων αδειών και επιστροφών ποσών από αναπτυξιακά έργα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γραμματέας της ΝΔ διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για παράνομες επιχορηγήσεις, αλλά για κανονική ανάκτηση κρατικών κονδυλίων που προορίζονταν για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός των χρονικών προθεσμιών. Με αφορμή την πανδημία και άλλες δυσκολίες, δόθηκαν παρατάσεις, αλλά όσοι δεν ολοκλήρωσαν θα επιστρέψουν τα χρήματα.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, ο κ. Σκρέκας παρέπεμψε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού λέγοντας ότι «ο ίδιος έχει μιλήσει επ’ αυτού, οπότε δεν χρειάζεται άλλη δήλωση».