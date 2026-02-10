Κ. Σκρέκας: Τέσσερις οι άξονες της Ελλάδας στο τετ-α-τετ του πρωθυπουργού με τον Ερντογάν

Για τις προσδοκίες της Ελλάδας από τη συνάντηση που θα έχει αύριο, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, μίλησε - μεταξύ άλλων -, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, στην ΕΡΤ.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή, η οποία εντάσσεται στο σταθερό πλαίσιο της ελληνικής στρατηγικής που προσδιορίζει τους τέσσερις στόχους που καλούμαστε να ικανοποιήσουμε μέσα από αυτή τη συνάντηση, τόνισε ο Κ. Σκρέκας και πρόσθεσε:

«Το πρώτο είναι να διατηρήσουμε τους διαύλους επικοινωνίας ανοιχτούς για την αποφυγή κρίσεων και παρεξηγήσεων. Ο δεύτερος στόχος έχει να κάνει με την εμπέδωση και την επιβεβαίωση των ελληνικών θέσεων που θέτουν ως μοναδική διαφορά και θέμα προς συζήτηση, τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες και την υφαλοκρηπίδα.

Το τρίτο έχει να κάνει με την αποφυγή του κινδύνου δημιουργίας εντάσεων στο πεδίο, ιδίως σε μία περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας.

Και το τέταρτο και σημαντικό έχει να κάνει με την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως μιας δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Προφανώς η πάγια ελληνική στρατηγική έχει να κάνει με τον διάλογο χωρίς εκπτώσεις. Αυτό επιβεβαιώνουμε κάθε φορά με τέτοιες συναντήσεις και νομίζω ότι όλο αυτό τελικά φέρνει καλά αποτελέσματα σε ό, τι αφορά την Ελλάδα».

Για την υπόθεση Παναγόπουλου, ο γραμματέας της Ν.Δ. σημείωσε ότι «τα υπουργεία έχουν την ευθύνη της κατανομής των χρημάτων. Την ευθύνη της υλοποίησης των προγραμμάτων την έχουν οι θεσμικοί εκπρόσωποι οργανώσεων των εργαζομένων ή επιμελητήρια. Το υπουργείο έχει την ευθύνη να κατανείμει τα χρήματα στους οργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια έχουν την αποκλειστική ευθύνη να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα κατάρτισης με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Κανονισμό και τον ελληνικό νόμο.

Είναι λίγο θλιβερή θα έλεγα, η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ένα θέμα το οποίο αφορά καθαρά τη ΓΣΕΕ, τα δύο ινστιτούτα της και τον πρόεδρό της που είναι μεγαλοστέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη, να προσπαθούν αυτό να το μεταφέρουν πάλι στην κυβέρνηση.

Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι επιβεβαιώνει ότι στην Ελλάδα υπάρχει κράτος δικαίου και υπάρχει η διάθεση και η βούληση να ελεγχθούν και να χυθεί άπλετο φως σε τέτοιες υποθέσεις, οι οποίες φαίνεται ότι είναι υποθέσεις διαφθοράς, όπου κρατικό χρήμα και δημόσιο χρήμα δυστυχώς καταλήγει σε τσέπες πονηρών», συμπλήρωσε ο Κ. Σκρέκας.