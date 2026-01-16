Κ. Σκρέκας στη συνεδρίαση της ΝΔ στην Κέρκυρα: Στρατηγικής σημασίας για το νησί τουρισμός και αγροτική ανάπτυξη

Επίσκεψη στην Κέρκυρα πραγματοποίησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος, Στέλιο Κονταδάκη και τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βουλευτή Κέρκυρας Στέφανο Γκίκα.

Ο κ. Σκρέκας προήδρευσε στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Κέρκυρας, η οποία πραγματοποιήθηκε με ενεργή συμμετοχή στελεχών και μελών του κόμματος, όπου αναδείχθηκαν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το νησί και καθορίστηκαν οι προτεραιότητες της Κέρκυρας και ο σχεδιασμός των επόμενων δράσεων, με σταθερό προσανατολισμό στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στην τοποθέτησή του, ο γραμματέας της ΝΔ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Κέρκυρας ως πυλώνας τουρισμού, πολιτισμού και αγροδιατροφικής ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για την περιφέρεια και τη νησιωτική Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας τόνισε:

«Αυτό που γίνεται στο νησί σήμερα, το 2026, δεν έχει καμία σχέση με το 2019. Στην Κέρκυρα υλοποιείται ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο σχέδιο, με ξεκάθαρο στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των Κερκυραίων και τη θωράκιση του νησιού για το μέλλον. Ένα σχέδιο που δίνει έμφαση στις βασικές υποδομές, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος των απορριμμάτων. Μέχρι το 2017 βλέπαμε στην Κέρκυρα βουνά από σκουπίδια, ενώ πλέον προωθείται ένα μόνιμο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Η Κέρκυρα προχωρά μπροστά, με σχέδιο, συνεργασία και ευθύνη απέναντι στους πολίτες και στις επόμενες γενιές».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο νησί, ο κ. Σκρέκας είχε συναντήσεις με τον μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, Νεκτάριο, τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Τρεπεκλή, και τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανο Πουλημένο. Σε όλες τις συναντήσεις τέθηκαν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, οι υποδομές και οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε το εργαστήριο τοπικών προϊόντων Λάζαρη, όπου ενημερώθηκε για την παραγωγή και την τυποποίηση παραδοσιακών προϊόντων, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων που επενδύουν στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών.