Κ. Σκρέκας: Ο Αλέξης Τσίπρας αρνείται να κάνει την αυτοκριτική του

Για τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού «προσβλητικές για τη Δημοκρατία, το Σύνταγμα και το ίδιο του το κόμμα».

«Τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας για τη λειτουργία της Δημοκρατίας, του Συντάγματος και του Κοινοβουλίου ήταν προσβλητικά, όχι μόνο για τους θεσμούς, αλλά και για το ίδιο του το κόμμα», ανέφερε ο κ. Σκρέκας. «Ο κ. Τσίπρας το 2014 έπεισε την κοινωνία ότι είναι ο εκλεκτός που θα αλλάξει τη χώρα. Όμως, οι Έλληνες πολίτες είδαν τη γυμνή αλήθεια όταν κλήθηκε να κυβερνήσει», προσέθεσε.

«Αν θέλει πραγματικά να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, οφείλει να κάνει ειλικρινή αυτοκριτική για τα τραγικά λάθη της διακυβέρνησής του - για το δημοψήφισμα που οδήγησε σε εθνική ταπείνωση, για την υπερφορολόγηση, για τη φυγή των νέων. Όμως, αρνείται να το κάνει. Ένας πολιτικός που δεν αναγνωρίζει τα λάθη του, είτε προσπαθεί να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό, είτε δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν είναι χρήσιμος για τη χώρα», επισήμανε.