Κ. Σκρέκας: Η ΝΔ είναι σήμερα πόλος έλξης για όλους τους πολίτες

«Bλέπω το 2025, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης να ψηφίζεται από τους ομολόγους του, τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών της Eυρωζώνης, πρόεδρος του Eurogroup. Να εκλέγεται πρόεδρος του ευρωπαϊκού οργάνου το οποίο είναι επιφορτισμένο με το να ορίζει τις οικονομικές κατευθύνσεις ολόκληρης της Ευρώπης, ο πρόεδρος του οποίου ερχόταν εδώ το 2015 και μας ευχόταν καλό κουράγιο.

Σήμερα, πρόεδρος αυτού του οργάνου είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και αυτό είναι μια επιτυχία εθνική, είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης μας, είναι μια επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα από χώρα της κρίσης έχει γίνει μια χώρα με μια οικονομία αναφοράς για την Ευρώπη και όλον τον πλανήτη και αυτό δεν έγινε τυχαία και βεβαίως αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά για να το συνεχίσουμε και να το διατηρήσουμε και βλέπουμε πως το έγκυρο οικονομικό περιοδικό Economist, που από το 2015 ως το 2019 είχε εξώφυλλα την Ελλάδα και την Ακρόπολη να φλέγονται, το 2023 και το 2024 είχε πρωτοσέλιδο την Ελλάδα και την ανακήρυττε την χώρα με την ισχυρότερη οικονομία και τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη και το 2025 η Ελλάδα να είναι μεταξύ τον 5 χωρών παγκοσμίως με την ισχυρότερη οικονομία» τόνισε ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας

Στην συνέχεια ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στις διαφορές του κόμματος της ΝΔ από τα άλλα κόμματα και την διαφορά του αρχηγού της ΝΔ και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς λέγοντας: «Η διαφορά αυτή είναι πολύ απλή και πρέπει να την αναδείξουμε. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμά, μπορεί να στέκεται και μιλά την γλώσσα της αλήθειας, έχει την πολιτική βούληση και το πολιτικό θάρρος να λάβει αποφάσεις οι οποίες έχουν πολιτικό κόστος, είναι δύσκολες, αλλά στο τέλος έρχονται και επιβεβαιώνονται από το αποτέλεσμα και από την ιστορία».

«Όταν οι άλλοι προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια της αντιπολιτευτικής τους κριτικής, η οποία καταρρέει και διαψεύδεται σε κάθε ευκαιρία που λάμπει η αλήθεια, όπως τα τρία φανταστικά βαγόνια στα Τέμπη, το δήθεν λαθρεμπόριο και οι δήθεν κουμπαριές του πρωθυπουργού μας. Φανταστείτε την εικόνα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει και να κατηγορεί ψευδώς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δήθεν παντρέψει έναν παραβατικό απατεώνα και μετά έρχεται η σκληρή αλήθεια. 14 άτομα συλλαμβάνονται χθες, γιατί έχουν σχηματίσει μια εγκληματική οργάνωση, μεταξύ των 14 ατόμων ένα ζευγάρι που έχει στεφανώσει ο κ. Ανδρουλάκης, αυτός που κατηγορούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη…Αυτή είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και των υπολοίπων κομμάτων γιατί η κριτική τους δεν στηρίζεται στην αλήθεια, δυστυχώς» ανέφερε.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα πόλος έλξης για όλους τους πολίτες, όταν οι αρχηγοί των υπολοίπων κομμάτων προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να διασφαλίσουν την δεύτερη θέση. Στην συνείδηση κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, και το ξέρετε πολύ καλά φίλες και φίλοι, δεν τίθεται ζήτημα για το ποιος είναι το πρώτο κόμμα και δε χρειαζόμαστε καμία δημοσκόπηση να μας το πει. Ένα είναι βέβαιο, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, με συντριπτική διαφορά από τον δεύτερο και αυτό είναι μια διαχρονική αναγνώριση όλων των δικών σας αγώνων που έχετε κάνει στο πεζοδρόμιο, στα καφενεία, στις δουλειές σας, στις παρέες σας και αυτοί οι αγώνες επαληθεύονται και δικαιώνονται σήμερα και συνεχίζουν να δικαιώνονται κάθε φορά που ένας πολίτης ή ένας πολιτικός με διαφορετική πολιτική αφετηρία έρχεται και αναγνωρίζει το δίκιο των δικών σας αρχών, των δικών σας ιδανικών για τα οποία αγωνίζεστε όλα αυτά τα χρόνια και για τα οποία σας ευχαριστούμε πολύ γιατί αν δεν ήσασταν εσείς, κανείς από μας δεν θα ήταν εδώ σήμερα» πρόσθεσε ο κ. Σκρέκας.

Ακολουθεί η ομιλία του γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας

Αγαπητές και αγαπητοί Πρόεδροι,

Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Γραμματείας Οργανωτικού, του Γραμματέα Στέλιου Κονταδάκη και της Νέας Δημοκρατίας, να είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Και θέλω ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω, γιατί καταλαβαίνουμε και κατανοούμε πόσο δύσκολο ήταν να έρθετε σήμερα εδώ, να δαπανήσετε και χρήμα και χρόνο να αφήσετε τις δουλειές σας, τις οικογένειές σας, ίσως και υποχρεώσεις άλλες και να διανύσετε και με το εθνικό οδικό δίκτυο, από πολύ μακριά ξοδεύοντας πολλές ώρες για να φτάσετε εδώ και για αυτό θα ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πραγματικά είναι τιμή μας που είστε σήμερα εδώ μαζί μας.

Είμαι όμως πολύ χαρούμενος γιατί μέσα από αυτήν την εκδήλωση θα δοθεί η δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα και να γνωριστείτε και εσείς μεταξύ σας καλύτερα, θα περάσουν πάνω από 22 Υπουργοί να σας μιλήσουν για θέματα τις επικαιρότητας και είμαι βέβαιος ότι θα απαντήσουν και κάποια ερωτήματα που έχετε.

Πρώτα όμως θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια και μπράβο για την εκλογή σας ως Πρόεδροι των ανώτατων κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, των ΔΗΜΤΟ και των ΔΕΕΠ. Οι εσωκομματικές εκλογές έδωσαν ένα μεγάλο μήνυμα, γιατί είναι μεγάλο πράγμα, πάνω από 122.000 συμπολίτες μας να ανανεώνουν την εγγραφή τους ή να εγγράφονται για πρώτη φορά για να συμμετέχουν στις εκλογές. Το 40% περίπου των εγγράφων, ήταν συμπολίτες μας που εγγράφηκαν για πρώτη φορά στην ΝΔ και πρέπει επίσης να τονίσω ότι περίπου 3000 εθελοντές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχαν ώστε να λειτουργήσουν αυτές οι εκλογές με τον καλύτερο τρόπο. Και εδώ χρειάζεται ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια, στον Στέλιο Κονταδάκη και τους συνεργάτες του που διοργάνωσαν και διεξήγαγαν με εύρυθμο τρόπο αυτές τις εκλογές και τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος, Γιάννη Σμυρλή, ο οποίος συνεπικούρησε μαζί με τους συνεργάτες του, και τον Θανάση Νέζη, ο οποίος κλήθηκε και αυτός να συμβάλλει.

Επίσης πρέπει να πούμε ότι 122.546 που εγγράφηκαν ή ανανέωσαν είναι περισσότερα από τα μέλη που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 και αυτό είναι πολύ σημαντικό εάν σκεφτεί κανείς ότι το 2025 διανύουμε το δεύτερο μισό της δεύτερης τετραετίας, ενώ το 2021 ήμασταν μόλις δυο χρόνια στην διακυβέρνηση του τόπου. Και φαίνεται έτσι, ότι το μήνυμα το οποίο στέλνετε στην ελληνική κοινωνία είναι παρά πολύ σημαντικό. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 51 χρόνια, μετά από σχεδόν 7 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου, ότι μετά από μια πανδημία, μετά από ένα μεταναστευτικό, μετά από 2 πολέμους στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι ισχυρή και με τις πολιτικές θέσεις, με τις αξίες και την ιδεολογία της έχει συντρίψει οριστικά την αριστερά, τον λαϊκισμό, την δημαγωγία και έχει υλοποιήσει την δέσμευση του αρχηγού μας του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πάμε να φτιάξουμε ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία, ένα κόμμα στο οποίο μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε πολίτης ανεξαρτήτως ηλικίας, οικονομικής επιφάνειας και πολιτικής αφετηρίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να διασφαλίσουμε όλοι μαζί ότι θα το προστατεύσουμε.

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί σήμερα εδώ βρίσκονται άνθρωποι της Παράταξης, αγωνιστές της κοινωνίας, της καθημερινότητας, άνθρωποι που αποφάσισαν να ασχοληθούν με το ανώτατο επίπεδο των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας γιατί είναι άνθρωποι που έχουν αγωνία για το μέλλον, το μέλλον της Ελλάδος και το μέλλον των επόμενων γενεών.

Θέλω να μου επιτρέψετε σας περιγράψω δυο εικόνες. 2015, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Τσίπρα, 12 δις ευρώ παροχές και κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο. Υπουργός οικονομικών της εποχής εκείνης, ο Γιάνης Βαρουφάκης, να επισκέπτεται ομολόγους του, τον Τζορτζ Όσμπορν τότε στην Αγγλία, με δερμάτινες καμπαρντίνες και σηκωμένους τους γιακάδες και να τους λέει τις θεωρίες του αφήνοντάς τους άφωνους και μετά από λίγους μήνες, ουρές στις τράπεζες, capital controls. Καμία αύξηση, καμία παροχή από τα 12 δις ευρώ, αντίθετα επιπλέον περικοπές 12 δις ευρώ καμία ακύρωση μνημονίων, αντίθετα, ένα τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο που κόστισε πάνω από 100 δις ευρώ, καμία αύξηση στις συντάξεις, καμία αύξηση στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, καμία αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλους και βεβαίως το 2019 να παραδίδει την ελληνική οικονομία με ανάπτυξη μεταξύ των 3 χαμηλότερων στην Ευρώπη.

Σε αντιδιαστολή βλέπω το 2025, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης να ψηφίζεται από τους ομολόγους του, τους Υπουργούς Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, Πρόεδρος του Eurogroup. Να εκλέγεται Πρόεδρος του ευρωπαϊκού οργάνου το οποίο είναι επιφορτισμένο με το να ορίζει τις οικονομικές κατευθύνσεις ολόκληρης της Ευρώπης, ο πρόεδρος του οποίου ερχόταν εδώ το 2015 και μας ευχόταν καλό κουράγιο. Σήμερα, Πρόεδρος αυτού του οργάνου είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και αυτό είναι μια επιτυχία εθνική, είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης μας, είναι μια επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα από χώρα της κρίσης έχει γίνει μια χώρα με μια οικονομία αναφοράς για την Ευρώπη και όλον τον πλανήτη και αυτό δεν έγινε τυχαία και βεβαίως αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά για να το συνεχίσουμε και να το διατηρήσουμε και βλέπουμε πως το έγκυρο οικονομικό περιοδικό Economist, που από το 2015 ως το 2019 είχε εξώφυλλα την Ελλάδα και την Ακρόπολη να φλέγονται, το 2023 και το 2024 είχε πρωτοσέλιδο την Ελλάδα και την ανακήρυττε την χώρα με την ισχυρότερη οικονομία και τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη και το 2025 η Ελλάδα να είναι μεταξύ τον 5 χωρών παγκοσμίως με την ισχυρότερη οικονομία. Αυτές όπως καταλαβαίνετε είναι δυο διαφορετικές εικόνες.

Αλλά για ποιον λόγο έχουν διαφορά αυτές οι εικόνες; Ποια είναι η διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία με τα αλλά κόμματα; Ποια είναι η διαφορά του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους άλλους αρχηγούς κομμάτων;

Φίλες και φίλοι,

Η διαφορά αυτή είναι πολύ απλή και πρέπει να την αναδείξουμε. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμά, μπορεί να στέκεται και μιλά την γλώσσα της αλήθειας, έχει την πολιτική βούληση και το πολιτικό θάρρος να λάβει αποφάσεις οι οποίες έχουν πολιτικό κόστος, είναι δύσκολες αλλά στο τέλος έρχονται και επιβεβαιώνονται από το αποτέλεσμα και από την ιστορία.

Όταν οι άλλοι προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια της αντιπολιτευτικής τους κριτικής, ο οποία καταρρέει και διαψεύδεται σε κάθε ευκαιρία που λάμπει η αλήθεια, όπως τα τρία φανταστικά βαγόνια στα Τέμπη, το δήθεν λαθρεμπόριο και οι δήθεν κουμπαριές του Πρωθυπουργού μας. Φανταστείτε την εικόνα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει και να κατηγορεί ψευδώς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δήθεν παντρέψει έναν παραβατικό απατεώνα και μετά έρχεται η σκληρή αλήθεια. 14 άτομα συλλαμβάνονται χθες, γιατί έχουν σχηματίσει μια εγκληματική οργάνωση, μεταξύ των 14 ατόμων ένα ζευγάρι που έχει στεφανώσει ο κ. Ανδρουλάκης, αυτός που κατηγορούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη…

Αυτή είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και των υπολοίπων κομμάτων γιατί η κριτική τους δεν στηρίζεται στην αλήθεια, δυστυχώς. Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα πόλος έλξης για όλους τους πολίτες, όταν οι αρχηγοί των υπολοίπων κομμάτων προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να διασφαλίσουν την δεύτερη θέση. Στην συνείδηση κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, και το ξέρετε πολύ καλά φίλες και φίλοι, δεν τίθεται ζήτημα για το ποιος είναι το πρώτο κόμμα και δε χρειαζόμαστε καμία δημοσκόπηση να μας το πει. Ένα είναι βέβαιο, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, με συντριπτική διαφορά από τον δεύτερο και αυτό είναι μια διαχρονική αναγνώριση όλων των δικών σας αγώνων που έχετε κάνει στο πεζοδρόμιο, στα καφενεία, στις δουλειές σας, στις παρέες σας και αυτοί οι αγώνες επαληθεύονται και δικαιώνονται σήμερα και συνεχίζουν να δικαιώνονται κάθε φορά που ένας πολίτης ή ένας πολιτικός με διαφορετική πολιτική αφετηρία έρχεται και αναγνωρίζει το δίκιο των δικών σας αρχών, των δικών σας ιδανικών για τα οποία αγωνίζεστε όλα αυτά τα χρόνια και για τα οποία σας ευχαριστούμε πολύ γιατί αν δεν ήσασταν εσείς, κανείς από μας δεν θα ήταν εδώ σήμερα.

Αυτή η παράταξη έχει μια διαφορά από τις άλλες παρατάξεις, γιατί μιλάει για την Ελλάδα του 2030, μιλάει για την Ελλάδα του μέλλοντος. Αυτή η παράταξη μιλάει για την Ελλάδα της ενότητας, για την παραγωγικότητα της οικονομίας μας, που δημιουργεί θέσεις εργασίας, που μειώνει φόρους, που δίνει την δυνατότητα να κατασκευάζονται έργα υποδομής που αλλάζουν την ύπαιθρό μας, που δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης της άμυνάς μας, να μεταρρυθμίζουμε την υγεία και την παιδεία και που διασφαλίζει ότι θα παραδώσουμε μια χώρα στις επόμενες γενιές καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε.

Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς, φίλες και φίλοι. Οι επόμενες εκλογές δε θα είναι εύκολες εκλογές, γιατί δεν αρκεί στη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα με ένα καλό ποσοστό και να έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, γιατί δεν αρκεί στην Ελλάδα αυτό.

Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα ισχυρό ποσοστό, που θα διασφαλίζει μια ισχυρή Κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη Κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο της προόδου και να φτιάξουμε μια Ελλάδα που αξίζει στα παιδιά και στα εγγόνια μας.

Και αυτό θέλει πολλή δουλειά, δε θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Για αυτό χρειαζόμαστε όλοι εμείς που μαζί θα κάνουμε τον αγώνα που θα φέρει τον Κυριακή Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη θητεία στην διακυβέρνηση αυτού του τόπου, γιατί το έχει ανάγκη η Ελλάδα, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που τα παιδιά μας θα γυρίζουν πίσω από το εξωτερικό και θα είμαστε υπερήφανοι για την Ελλάδα που ζούμε και που θα μεγαλώνουν οι επόμενες γενιές.