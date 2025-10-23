Κ. Σκρέκας: Η ΝΔ δεν έχει κανένα εσωτερικό πρόβλημα – Είναι συμπαγής και παλεύει για τα προβλήματα των πολιτών

«Δεν ξέρω από πού συμπεραίνετε αυτό το χάσμα. Εγώ, αντίθετα, θα πω ότι υπάρχει μία προσπάθεια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δηλώσουν ή να προσπαθήσουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι έχει ένα δήθεν πρόβλημα εσωτερικά η Νέα Δημοκρατία» τόνισε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ αναφορικά με τον κ. Δένδια και το ότι κάποιοι μιλούν όχι μόνο για αποστάσεις από τον πρωθυπουργό αλλά για χάσμα.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα εσωτερικό πρόβλημα. Είναι μία συμπαγής παράταξη που παλεύει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, τα οποία δεν είναι και λίγα» υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας, λέγοντας στη συνέχεια «να είναι βέβαιοι οι φίλοι της αντιπολίτευσης ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει έτσι και θα πρέπει να βρουν εκείνοι τι θα κάνουν για να μπορέσουν να προσελκύσουν ψήφους ή υποστήριξη από την ελληνική κοινωνία που φαίνεται ότι δεν την έχουν».

Ερωτηθείς σχετικά με ανάρτηση του κ. Δένδια όπου έλεγε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν τον Άγνωστο Στρατιώτη ως άσκηση πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας, αλλά και για το ότι, κατά ορισμένους, ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ, «πέταξε το μπαλάκι» στον υπουργό, ο κ. Σκρέκας ανέφερε:

«Είπατε ότι η δήλωση του κ. Δένδια περιελάμβανε τη φράση ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα διχάσει την ελληνική κοινωνία μέσα από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Είπε κανείς το αντίθετο; Θέλει κανείς από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που πια είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την ανάδειξη του υπέρτατου συμβόλου του Ελληνισμού, που είναι οι θυσίες των αφανών ηρώων για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, είπε κανείς ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να διχάσει την κοινωνία; Το αντίθετο. Φυσικά, κανείς δεν το θέλει αυτό και προφανώς δεν το θέλει κανένας από την κυβέρνηση και φυσικά δεν το θέλει κανένας υπουργός της κυβέρνησης, όπως είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είπατε ότι πέταξε το μπαλάκι ο πρωθυπουργός στον κ. Δένδια. Ο πρωθυπουργός είπε ότι οτιδήποτε κάναμε το κάναμε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό. Βγήκε να πει ότι δεν έγινε αυτό; (…)

Να το πω διαφορετικά. Ποια είναι η κόντρα δεν καταλαβαίνω εγώ. Ότι δεν πήγε να υποστηρίξει μία τροπολογία, όπως πάρα πολλοί υπουργοί δεν πήγαν; Όπως δεν πήγε ο κ. Πιερρακάκης. Δεν συνυπέγραψε την τροπολογία; Πήγε ο κ. Πιερρακάκης να την υποστηρίξει;

Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν πάρα πολύ και σας λέω, αυτό ξεκινάει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αδυνατούν να προσελκύσουν την ελληνική κοινωνία γιατί δεν μπορούν να εκφράσουν ένα λόγο, μια πολιτική, μια στρατηγική που να αντιμετωπίζει τα προβλήματά τους και προσπαθούν τελικά να δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ας αφήσουν τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τη δουλειά της και ας κοιτάξουν εκείνοι πώς θα τα βγάλουν πέρα στο κατακερματισμένο πεδίο της κεντροαριστερής πτέρυγας».

Όσο αφορά το άλλο μείζον θέμα της επικαιρότητας, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την ίδια ώρα που την ίδια ώρα που ο κύριος Χατζηδάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για το ζήτημα της συνέχισης των πληρωμών, την ώρα που μαζί με την ευλογιά, ο αγροτοκτηνοτροφικός κλάδος δίνει μάχη επιβίωσης, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε καταρχήν ότι η κυβέρνηση «δεν θα αφήσει να καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας».

«Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στις πληρωμές, γιατί υπάρχει μία μεταβατική περίοδος όπου διαλύσαμε επί της ουσίας τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε μία τεράστια δομική μεταρρύθμιση και μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ και κατά τη διάρκεια της μετάβασης είναι λογικό δυστυχώς να υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις που όμως πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλες όσες φοβούνται οι αγρότες και ήδη έχει ξεκινήσει η πληρωμή των επιδοτήσεων και οι πληρωμές σταδιακά θα εξομαλυνθούν» επισήμανε.

«Από κει και πέρα, το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εξοργίζει όλη την ελληνική κοινωνία, πολύ περισσότερο τους αγρότες, τους τίμιους αγρότες, τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι βλέπουν ότι εκείνοι πλέον πασχίζουν 24ωρα πάνω στο χωράφι τους, πάνω στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, για να βγάλουν τα προς το ζην και να παράγουν τα προϊόντα που καταναλώνουμε εμείς και κάποιοι άλλοι είχαν βρει έναν τρόπο να κάθονται και να νέμονται και να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις.

Όλοι θα τιμωρηθούν αυτοί που το έκαναν αυτό, να είναι ξεκάθαρο. Και θέλω να πω κάτι, επειδή έχουμε ακούσει πολλούς πολιτικούς να λένε ότι κάνανε συναντήσεις και μάλιστα κάποιοι είναι και εν ζωή, ότι πηγαίνανε κάτω και λέγανε ότι μην κλέβετε τέσσερις φορές παραπάνω, κλέψτε δύο φορές. Εμείς λοιπόν θα έρθουμε χωρίς να θέλω να προχωρήσω σε κάποιο συμψηφισμό, θα βάλουμε μία τάξη. Κακώς καθυστερήσαμε. Κακώς δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί αυτά τα πέντε χρόνια που είμαστε στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε, έχουμε μπροστά μας ενάμιση χρόνο για να δώσουμε μία καθαρή και μόνιμη λύση στο διαχρονικό πρόβλημα των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων» συμπλήρωσε ο κ. Σκρέκας.

«Προς το παρόν γίνονται διασταυρώσεις, γι’ αυτό και υπάρχουν καθυστερήσεις. Προς το παρόν γίνονται έλεγχοι στα ΚΥΔ και ήδη πολλά ΚΥΔ κλείνουν. Τερματίζει η λειτουργία τους. Αυτά τα οποία κλείνουν είναι αυτά τα οποία έχουν προβλήματα. Αυτά που δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν λόγο να κλείσουν.

Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπετε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια που δεν έχει ποτέ. Έκλεισε κανένα ΚΥΔ πριν την κυβέρνηση αυτή, δηλαδή πριν το 2019; Πείτε μου ένα ΚΥΔ το οποίο έκλεισε. Τα ΚΥΔ δεν ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2019 επί Νέας Δημοκρατίας, ξεκίνησαν 15 χρόνια πριν. Και ρωτάω, έκλεισε ποτέ κανένα; Έγινε ποτέ έλεγχος; Έγινε, καθυστερημένα, από εμάς, αλλά έγινε. Γίνονται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα. Κλείνουν κάποια. Δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Τώρα γίνεται. Ναι, καθυστερήσαμε. Αυτό το αποδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Αλλά υπάρχει μία διαφορά όμως. Βλέπετε ότι εδώ γίνεται μία πραγματική προσπάθεια. Βγαίνουν όλα στο φως, θα χυθεί άπλετο φως» προσέθεσε.

Ο πρωτογενής τομέας έχει μεγάλη δυναμική, σημείωσε, λέγοντας ότι «ακόμα και τώρα, με όλα αυτά τα προβλήματα έχουν τριπλασιαστεί οι εξαγωγές από το 2019 μέχρι σήμερα, το 2025 έχουν τριπλασιαστεί οι εξαγωγές από τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο έχουν φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων».

«Αυτά ποιος τα κατάφερε; Οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι. Αυτούς οφείλουμε να στηρίξουμε και αυτούς θα στηρίξουμε» συνέχισε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

«Αυτή τη στιγμή πρέπει πράγματι να δώσουμε μια άμεση λύση στο θέμα των αποζημιώσεων σε αυτούς οι οποίοι θανατώνονται τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς. Να μην πούμε ποιες είναι οι αιτίες που φτάσαμε σε αυτό το σημείο της ευλογιάς, αλλά ξέρετε ότι οι αποζημιώσεις είναι γενναίες. Το πρόβλημα είναι η καθυστέρηση.

Και η αποζημίωση για τη θανάτωση του ζώου αλλά και η επιδότηση στη συνέχεια για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ο κτηνοτρόφος ο οποίος χάνει το ζωικό του κεφάλαιο, παίρνει μια αποζημίωση για το κεφάλαιο το οποίο χάνει, για τα ζώα τα οποία θανατώνονται που θα τον καλύψουν για να μπορέσει να ζήσει, απλά καθυστερεί και εδώ πρέπει να το κάνουμε πιο γρήγορα, την καταβολή της αποζημίωσης. Και το δεύτερο είναι η αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή η επιδότηση που δίνουμε ώστε να μπορέσει να πάει να αγοράσει καινούργια ζώα.

Βλέπω μια τέτοια τιτάνια προσπάθεια πραγματικά για να μπορέσουν όλα αυτά να μπουν σε μία σειρά, μία ροή και να μπορέσουν να αναπνεύσουν οι κτηνοτρόφοι που έχουν αυτά τα προβλήματα και οι αγρότες βεβαίως. Νομίζω ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά» είπε καταλήγοντας ο κ. Σκρέκας.