Κ. Παναγόπουλος (ALCO): Ο Τσίπρας έχει πολύ δρόμο μπροστά του για να ανακτήσει υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης

Τη βεβαιότητα ότι η πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει να διανύσει πολύ δρόμο για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, εξέφρασε ο ο διευθύνων σύμβουλος ALCO, Κώστας Παναγόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο κ. Τσίπρας, που έως πρόσφατα ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λίγο πιο πριν κυβερνούσε, είναι ένα κομμάτι μιας περιόδου η οποία έχει κριθεί επανειλημμένα και δεν έχει κριθεί θετικά».

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Καταρχήν να πω ότι θέσαμε ένα καθαρά πολιτικό ερώτημα. Δεν ρωτήσαμε, για παράδειγμα, αν συμπαθούν τον κ. Τσίπρα οι πολίτες ή αν έχουν θετική γνώμη για αυτόν. Το ζήτημα της αξιοπιστίας της εμπιστοσύνης είναι πολιτικό ζήτημα. Και πράγματι το 5% είπε τον εμπιστεύομαι πολύ και το 12% είπε ότι τον εμπιστεύομαι αρκετά.

Προφανώς, τα ποσοστά είναι χαμηλά, όμως, μιλούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο κρίσης – αξιοπιστίας. Δηλαδή, υποθέτω ότι εάν το συγκρίναμε ή αν κάναμε το ίδιο ερώτημα για 10 ακόμα πολιτικούς, (εννοώ πολιτικούς που έχουν κυβερνήσει) φαντάζομαι δεν θα βρίσκαμε πολύ υψηλότερα ποσοστά (…).

Είναι προφανές λοιπόν, ότι ο κ. Τσίπρας έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του για να ανακτήσει υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο κ. Τσίπρας, που έως πρόσφατα ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λίγο πιο πριν κυβερνούσε, είναι ένα κομμάτι μιας περιόδου η οποία έχει κριθεί επανειλημμένα και δεν έχει κριθεί θετικά. Άρα, δεν είναι εύκολο να επανέλθεις (…)».