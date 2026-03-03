Κ. Μπακογιάννης: Η Αθήνα αξίζει να ανθίζει πέρα από πρόσωπα και θητείες

«Η Αθήνα αξίζει να ανθίζει, πέρα από πρόσωπα και θητείες», σημειώνει ο Κώστας Μπακογιάννης αναφερθείς στα νέα μεγάλα δέντρα τα οποία είχε εξασφαλίσει κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Δήμαρχος Αθηναίων.

«Το 2023, εξασφαλίσαμε 2.975 νέα μεγάλα δέντρα, μέσω της Ανάπλασης Αθήνας, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας για τη Γραμμής 4 του μετρό. Σήμερα επιτέλους φυτεύονται», αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης.

Όπως επεξηγεί: «90 νέες τζακαράντες έρχονται να προστεθούν στις 200 της δικής μας θητείας. Κάθε άνοιξη λεωφόροι όπως η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας θα βάφονται μωβ, δίνοντας χρώμα και ταυτότητα στην πόλη».

«Γιατί τα έργα δεν είναι για μία διοίκηση. Είναι για το μέλλον της πόλης». καταλήγει ο Κώστας Μπακογιάννης.