Κ. Μπακογιάννης για 52η επέτειο του Πολυτεχνείου: Οι νέοι του ’73 ύψωσαν τη φωνή τους για όλους

«Το Πολυτεχνείο είναι υπενθύμιση ότι η δημοκρατία δεν κερδίζεται μία φορά αλλά κερδίζεται συνεχώς», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Μπακογιάννης σε ανάρτησή του στο X για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αποτελεί επίσης υπενθύμιση «ότι η ελευθερία δεν απειλείται μόνο από την καταστολή, αλλά και από την κούραση, την αδιαφορία, τη διάβρωση του δημόσιου λόγου. Οι νέοι του ’73 ύψωσαν τη φωνή τους για όλους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μπακογιάννη:

Οι νέοι σήμερα υψώνουν τη δική τους για το κλίμα, την ισότητα, τα δικαιώματα, την τεχνολογία που υπηρετεί τον άνθρωπο. Κάθε εποχή γεννά τις δικές της προκλήσεις και κάθε γενιά καλείται να σταθεί απέναντί τους με ευθύνη και αξιοπρέπεια. Τιμούμε το Πολυτεχνείο όταν είμαστε παρόντες με σεβασμό, με ενότητα και με ευθύνη απέναντι στο μέλλον».