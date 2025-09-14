Κ. Μητσοτάκης: Μετά από 16 χρόνια η Εθνική μας στο βάθρο του Eurobasket - Ψηλά η γαλανόλευκη!

Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ, συνεχάρη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τη νίκη της Εθνικής ομάδας μπάσκετ και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον σημερινό αγώνα Eurobasket Ελλάδας-Φιλανδίας, ο οποίος έληξε με σκορ 92-89.



«Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!», έγραψε ο πρωθυπουργός.



