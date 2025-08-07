Κ. Κυρανάκης: Τον Αύγουστο του 2026 η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας

Για τη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας πως «11 μήνες από σήμερα τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή θα έχει διπλή υποδομή και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στο νέο σύστημα γεωεντοπισμού, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε τρένα και με το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 60 δρομολόγια.

Όπως είπε το νέο αυτό σύστημα έχει ακρίβεια 5 εκατοστών σε αντίθεση με το GPS που δίνει απόκλιση 15 μέτρων και δεν προσφέρει ασφαλή εντοπισμό σε διπλή γραμμή, δηλαδή δεν δείχνει αν το τρένο βρίσκεται στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα.

«Δοκιμάστηκε, δουλεύει έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Αχαρνών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι το νέο αυτό σύστημα το παρακολουθεί ένας έμπειρος εργαζομένας και θα προσληφθεί και το αναγκαίο προσωπικό, το οποίο θα εκπαιδευτεί.

«Ποτέ ξανά τυφλά τρένα στην Ελλάδα»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος Αυγούστου, το νέο σύστημα θα έχει μπει σε όλα τα τρένα, δηλαδή σε 168 αμαξοστοιχίες για «να μην έχουμε ποτέ ξανά τυφλά τρένα στην Ελλάδα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για μία «σοβαρή και απαραίτητη δικλίδα ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι το κέντρο εποπτείας 24ωρες το 24ωρο θα βλέπει που βρίσκονται τα τρένα σε όλο το δίκτυο. Έτσι αν από ανθρώπινο λάθος μπουν κάποια στιγμή στην ίδια γραμμή δύο τρένα κάποιος θα τα βλέπει και θα το αποτρέψει».

Για τη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη όσον αφορά το σύστημα ασφαλείας ECTS, δήλωσε ότι τα έργα προχωρούν και ειδικότερα στη Θεσσαλία που καταστράφηκαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

«Σε 11 μήνες από σήμερα τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει διπλή υποδομή και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας», προσέθεσε.

Για τον κλιματισμό στο μετρό

Για την έλλειψη κλιματισμού στο μετρό ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και την περίοδο του καύσωνα, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από τους 52 συρμούς, οι 32 έχουν κλιματισμό κανονικά και 20, οι οποίοι παραγγέλθηκαν του ΠΑΣΟΚ το 2000 δεν έχουν.

«Πήρε την απόφαση ένας υπουργός, μία κυβέρνηση στην Ελλάδα και στην Αθήνα του καύσωνα, που είναι μία κατάσταση που αντιμετωπίζουμε δεκαετίες, εκείνη την εποχή είχαμε λιποθυμίες και κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Κάποιος λοιπόν πήρε την απόφαση να παραγγείλει βαγόνια εκατομμυρίων χωρίς κλιματισμό. Η επόμενη παραγγελία 2012-2013 και είναι βαγόνια που έχουν κλιματισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε ακόμα ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, έχουν κάνει αίτηση στο ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), «με πρόταση χρηματοδότησης για νέους συρμούς, προφανώς με μηχανολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό αλλά και κλιματισμό».

Είπε ακόμα ότι τα παλιά τρένα μπορούν να αποκτήσουν κλιματισμό, αλλά είναι μία διαδικασία «η οποία απαιτεί καταρχάς αφαίρεση συρμών από το δίκτυο».

«Θα κάνουμε αυτό που πρέπει, διότι έχω δεσμευθεί και εγώ προσωπικά επειδή με νοιάζει το θέμα. Δεν ανέχομαι να βλέπω μια εικόνα ανθρώπων οι οποίοι λιώνουν από τη ζέστη μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 2025, ειδικά από τη στιγμή που και τα καινούργια μετρό, όπως αυτό στη Θεσσαλονίκη, έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, προφανώς κλιματισμό και όλα τα υπόλοιπα», υπογράμμισε.

Μάλιστα έφερε σαν παράδειγμα τα λεωφορεία, για τα οποία γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανανεωθεί πλήρως ο στόλος.

«Το φθινόπωρο θα είμαστε στο ένα δεύτερο, στο μισό στόλο, ανανεωμένο, με καινούργια λεωφορεία. Δηλαδή 750 από τα 1500 στο σύνολο θα είναι καινούργια, τα περισσότερα από αυτά ηλεκτρικά, προφανώς με κλιματισμό και σύγχρονες τεχνολογίες. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 θα είμαστε στα 1000 και μέχρι το 2027 στα 1.500», συμπλήρωσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι εντελώς διαφορετικό στο μετρό και στον ΗΣΑΠ».

Για τη συχνότητα των δρομολογίων εξήγησε πως «όταν είναι καινούργια έχουν λιγότερες βλάβες, άρα βγαίνουν λιγότερα εκτός δικτύου και άρα λοιπόν τα δρομολόγια μπορεί να είναι πιο συχνά, πιο πυκνά. Όταν έχουμε παλιά λεωφορεία. Υπενθυμίζω η Νέα Δημοκρατία βρήκε το 2019 την πλειοψηφία του στόλου από το 1999 και το πιο πρόσφατο του 2011».

«Κάναμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, κυρίως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Για όσους μας κατηγορούσαν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στους λίγους και στους ισχυρούς και σε λίγες τσέπες κλπ. Όλα τα καινούργια λεωφορεία είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, όλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άρα το ξέρει ο κόσμος ότι η προτεραιότητα τότε όσων το σχεδίασαν ήταν μαζί με τα Κέντρα Υγείας ανακαίνιση νοσοκομείων. Μαζί με όλα αυτά ήταν και λεωφορεία καινούργια για να μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος», προσέθεσε.

«Αλλάζουν μετά από 25 χρόνια οι ράγες του μετρό πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους»

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε και μία σημαντική είδηση κάπως όπως είπε αλλάζουν οι ράγες του μετρό μετά από 25 χρόνια, πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

«Το υπουργείο μας λοιπόν είδε προληπτικά την κατάσταση στις ράγες του μετρό πριν γίνει πρόβλημα», υπογράμμισε.

«Οι ράγες έχουν κύκλο ζωής κοντά στα 25-30 χρόνια λέει ο κατασκευαστής και εμείς έχουμε κάνει τις μετρήσεις για να δούμε πόση φθορά, πόση φθορά έχουν οι ράγες σε χιλιοστά. Είναι κοντά στον τελικό κύκλο ζωής τους. Άρα λοιπόν, προληπτικά ερχόμαστε και κάνουμε αντικατάσταση για να μπορέσει το μέτρο να κινείται με ασφάλεια», συμπλήρωσε.

«Αυτό θα διαρκέσει περίπου 12 μήνες. Προφανώς σε τμήματα μεταξύ σταθμών για ένα μήνα. Σε κάθε στάδιο εργασιών θα πρέπει το μετρό να κλείνει λίγο νωρίτερα το βράδυ. Θα το κάνουμε με τρόπο ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος στο μέτρο του δυνατού, αλλά ένα αναγκαίο μέτρο το οποίο παίρνουμε, επαναλαμβάνω προληπτικά, επειδή κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν και πριν από μένα, ώστε να προβλέψουν αυτή την ανάγκη. Να μην ερχόμαστε στο ελληνικό δημόσιο διαπιστωτική και να λέμε κάτι χάλασε, τρέξτε να προλάβετε», εξήγησε ακόμα ο κ. Κυρανάκης.