Κ. Κυρανάκης: Στις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο

Τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει σε δύο φάσεις, αρχικά με το ξήλωμα καλωδίων και στύλων σε Αθήνα και Πειραιά, και στη συνέχεια με την αγορά νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που θα τα αντικαταστήσουν.

«Το κόστος των τρόλεϊ συγκριτικά με τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι διπλάσιο», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.

Τα 100 πιο νέα τρόλεϊ θα παραμείνουν για ένα διάστημα σε μεγάλους δρόμους με ευθείες, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, όπου και θα πυκνώσουν τα δρομολόγια.

Όπως δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ.

Στις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι « από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο». Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για κάποιες λεωφορειακές γραμμές και τους πιο πολυσύχναστους μήνες και για το τραμ.

«Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια », σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε επίσης, ότι στόχος του υπουργείου είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να υπάρχει διπλή γραμμή με όλα τα συστήματα ασφαλείας εγκατεστημένα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

«Τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν κανινικά και σε 11 μήνες το κομμάτι που έπληξε η κακοκαιρία Daniel θα λειτουργεί κανονικά.

Αναφέρθηκε επίσης και στα βήματα για το νέο ΟΣΕ, επισημαίνοντας ότι πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια.

Τέλη Ιουλίου, εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεω-εντοπισμού. «Δεν θα έχουμε πλέον τυφλά τρένα για να μην ξαναζήσουμε την τραγωδία των Τεμπών ξανά», επεσήμανε, τονίζοντας ωστόσο και τον ανθρώπινο παράγοντα, σημειώνοντας ότι « πίσω από κάθε σύστημα υπάρχει και ένας άνθρωπος».

Επίσης, εγκαταστάθηκε σύστημα ασφαλούς πέδησης στα τρένα, όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Έρχονται νέες διαβάσεις με μπάρες, ενώ πολλές ισόπεδες θα μετατραπούν σε ανισόπεδες», τόνισε.

Σε ερώτηση αν απολυθούν του ΟΣΕ, απάντησε ότι ήδη έχουν απολυθεί υπάλληλοι που δεν ήταν στη διάβαση, τόσο του ΟΣΕ όσο και ανάδοχων εταιρειών.

Αναφορικά με το νέο Κ.Ο.Κ., ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. «Όλο το καλοκαίρι είχαμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία για το κράνος», πρόσθεσε «τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν στο εγγύς μέλλον».

Αναφορικά με ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, ανέφερε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης, ενώ προανήγγειλε την αύξηση των ελέγχων για εισιτηριοδιαφυγή.

Για τον Αλέξη Τσίπρα εκτιμά ότι θα κάνει τελικά κόμμα. «Θα είναι μια καλή ευκαιρία να μετρηθούμε ξανά», τόνισε.

Για ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου, σημείωσε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός το έχει διαψεύσει.