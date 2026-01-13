Κ. Κυρανάκης στη Βουλή: Σε 18 μήνες η παραλαβή των νέων ηλεκτροκίνητων τρένων

Σε 18 μήνες θα παραλάβουμε τα πρώτα από τα 23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα που προβλέπει η αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train, ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Με σκληρή διαπραγμάτευση και απαίτηση έχουμε καταφέρει σε 18 μήνες να έρθουν τα νέα τρένα από αυτά που έχουν παραγγελθεί» γνωστοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών. Μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι τα 23 νέα τρένα που δεσμεύεται η Hellenic Train να προμηθευτεί θα χρηματοδοτηθούν από τον ιταλικό προϋπολογισμό.

«Βάζει το χέρι στην τσέπη η κ. Μελόνι και βγάζει 308 εκατομμύρια ευρώ από τον ιταλικό προϋπολογισμό για τον ελληνικό και όχι για τον ιταλικό σιδηρόδρομο», είπε χαρακτηριστικά στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Η αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train αφορά συνολικές επενδύσεις πάνω από 400 εκατ. ευρώ από την ιταλική πλευρά. Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης «για διακριτική μεταχείριση» της Hellenic Train από την κυβέρνηση και για «λεόντειο σύμβαση», τόνισε ότι «η σύμβαση που φέρνουμε δίνει πραγματική πρόοδο στο σιδηρόδορμο και όχι υποσχέσεις» σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει μονοπώλιο στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα την ελληνική εταιρεία Levante Trains, που ξεκινά το καλοκαίρι δρομολόγια στη Δυτική Ελλάδα.

Ειδικότερα για το τμήμα Αθήνας - Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επέμεινε στην αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος των 15 μηνών για την παράδοσή του.

«Το καλοκαίρι του 2026 θα έχει 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS), επιπλέον δηλαδή δικλείδα από αυτή που προέβλεπε η 717», όπως είπε, τονίζοντας ότι «το τρίπτυχο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι νέα υποδομή, νέα τρένα, νέοι σταθμοί».