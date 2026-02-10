Κ. Κυρανάκης: Κάτω από 5% η εισιτηριοδιαφυγή - Έχουν εννιαπλασιαστεί οι έλεγχοι

Στη μείωση του ποσοστού της εισιτηριοδιαφυγής αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Η εισιτηριοδιαφυγή είναι σήμερα κάτω του 5%, το χαμηλότερο ποσοστό που είχαμε ποτέ», ανέφερε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι στα λεωφορεία το 2021 ήταν περίπου 324.962 ενώ το 2025, έφτασαν τους 2.895.820, δηλαδή εννιαπλασιάστηκαν.

Το ίδιο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι στο μετρό πενταπλασιάστηκαν.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο, το πρόστιμο για κάποιον που δεν έχει εισιτήριο θα είναι στα 100 ευρώ, ωστόσο το ποσό αυτό θα μειώνεται στο 50%, εάν ο παραβάτης βγάλει κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Σχετικά με τις λεωφορειολωρίδες, ο κύριος Κυρανάκης σημείωσε ότι «φέτος θα έχουμε καθαρές λεωφορειολωρίδες επιτηρούμενες από κάμερες».

Τόνισε ότι οι 10 πρώτες κάμερες, λειτουργούν ήδη και σε λίγο καιρό θα αυξηθούν σε 20, με στόχο να φτάσουμε τις 500.

Διευκρίνισε ότι στις λεωφορειολωρίδες μπαίνουν μόνο τα λεωφορεία, τα δίκυκλα, τα ηλεκτρικά ταξί, τα υπόλοιπα ταξί μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση και όσοι θέλουν να στρίψουν για πολύ μικρή απόσταση.