Κ. Κυρανάκης για το τροχαίο στη Ρουμανία: Είμαστε συγκλονισμένοι - Όλη η Ελλάδα πενθεί

O αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να τιμήσει με τη σειρά του τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Ο Κ. Κυρανάκης δήλωσε συγκλονισμένος και τόνισε πως τα παιδιά αυτά έχασαν τη ζωή τους, στην προσπάθειά τους να ακολουθήσουν την ομάδα, που αγαπούσαν.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Όλη η Ελλάδα πενθεί για αυτά τα νέα παιδιά, που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους σε ένα πραγματικά τραγικό τροχαίο δυστύχημα, του οποίου η εικόνα πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους», δήλωσε αρχικά ο κ. Κυρανάκης.

Και συνέχισε: «Και νομίζω ότι πάνω απ’ όλα κάθε άνθρωπος, κάθε γονιός, κάθε φίλαθλος ομάδας ταυτίζεται γιατί θα μπορούσε να είναι εκείνος στις θέσεις τους. Ήταν νέα παιδιά, τα οποία πήγαν να ακολουθήσουν την ομάδα τους. Είναι από γνήσια αγάπη για την ομάδα τους, να την ακολουθήσουν σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι και πραγματικά και εμείς πενθούμε μαζί με την οικογένεια του ΠΑΟΚ και όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ στην πόλη το κλίμα είναι πραγματικά πάρα πολύ βαρύ».