Κ. Κυρανάκης: Ο Θ. Λυμπερόπουλος εκφράζει τον κακώς εννοούμενο συνδικαλισμό (vid)

«Ο κ. Λυμπερόπουλος εκφράζει τον κακώς εννοούμενο συνδικαλισμό που έχει κρατήσει την Ελλάδα πίσω τόσες δεκαετίες» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε τηέοπτική εκπομπή συμπληρώνοντας πως «είδα αυτούς που δεν ήθελαν να απεργήσουν, τους απείλησαν με βία».

Αναφερόμενος στα φορολογικά κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση των Ταξί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε πως «Υπερκαλύπτουμε τη διαφορά ενός ηλεκτρικού ταξί δίνοντας 20.000 ευρώ και επίσης δίνουμε φορολογικό κίνητρο υπεραπόσβεσης 150% κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι αυτοκινητηστές θα πληρώσουν μηδέν φόρο».

