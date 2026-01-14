Κ. Κυρανάκης για απεργία ταξί: Ο Λυμπερόπουλος λέει ψέματα για να υπάρχει στη δημοσιότητα

Σαφείς αποστάσεις από τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί πήρε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστηρίζοντας ότι η υποχρέωση για ταξί μηδενικών ρύπων αφορά λιγότερο από το 1% του κλάδου και κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση από την ηγεσία του ΣΑΤΑ.

Όπως δήλωσε, ο σχετικός νόμος έχει ψηφιστεί από το 2021 και προβλέπει ότι από το 2026 κάθε νέο ταξί που τίθεται σε κυκλοφορία θα πρέπει να είναι μηδενικών ρύπων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αφορά σήμερα λιγότερους από 270 ιδιοκτήτες ταξί σε σύνολο 29.000, καθώς η πλειονότητα είχε ήδη τη δυνατότητα τα προηγούμενα χρόνια να ανανεώσει το όχημά της, εξασφαλίζοντας πολυετή παράταση ισχύος της άδειας.

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι το υπουργείο θα φέρει εξαιρέσεις για οδηγούς άνω των 62 ετών, ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με την υποχρέωση αλλαγής οχήματος στο τέλος της επαγγελματικής τους διαδρομής. Παράλληλα, εξαιρέσεις θα προβλέπονται και για περιπτώσεις απρόβλεπτων τροχαίων ατυχημάτων, όπου η αντικατάσταση οχήματος καθίσταται αναγκαία.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, ανέφερε ότι «λέει ψέματα και παραπληροφορεί» όταν κάνει λόγο για βίαιη αλλαγή. Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι έχει πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με την Ομοσπονδία και εκπροσώπους των οδηγών ταξί και κατηγόρησε ευθέως τον κ. Λυμπερόπουλο ότι «δεν επιθυμεί λύση, θέλει να κάνει φασαρία, να έχει πολιτική ύπαρξη και να υπάρχει στη δημοσιότητα» και ότι χρησιμοποιεί τις απεργίες για λόγους προσωπικής και πολιτικής προβολής.

Αναφερόμενος στη χρήση των λεωφορειολωρίδων, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το ισχύον καθεστώς, επισημαίνοντας ότι ήδη επιτρέπεται η είσοδος ταξί αποκλειστικά για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, ενώ προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των δημόσιων συγκοινωνιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πολλές προτάσεις των οδηγών έχουν ήδη υιοθετηθεί και θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Φεβρουάριο, μεταξύ των οποίων και ρυθμίσεις για τις άδειες ταξί.

Ο κ. Κυρανάκης έθεσε επιπλέον και το ζήτημα της παραβατικότητας στον κλάδο, κάνοντας λόγο για περιστατικά υπερχρέωσης επιβατών, τόσο Ελλήνων όσο και τουριστών, αλλά και για αρνήσεις μεταφοράς, ιδίως σε νέους ανθρώπους τις νυχτερινές ώρες. Όπως είπε, πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις οδηγών ταξί με πλαστά δικαιολογητικά, ενώ προανήγγειλε μέτρα από το υπουργείο.