Κ. Κυρανάκης: Έρχεται νέο σύστημα τηλεδιοίκησης και ETCS για τα τρένα

Στο νέο σύστημα τηλεδιοίκησης και ETCS για τα τρένα αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας πως «Σε 11 μήνες από σήμερα ολόκληρη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει ολόκληρα τα συστήματα ασφαλείας και αυξημένους κανόνες και διαφάνεια. Ασφάλεια στα τρένα υπάρχει με την ευλαβική τήρηση των κανόνων».

«Σύγχρονη εταιρική δομή στον ΟΣΕ»

«Ο ΟΣΕ γυρίζει σελίδα. Ιδρύθηκε μια σύγχρονή εταιρική δομή με το πιο ευέλικτο πλαίσιο σε όλο το ελληνικό δημόσιο. Είναι ο πρώτος Οργανισμός που άρει τη νομιμότητα που σημαίνει ότι άνθρωποι που παραβιάζουν κανόνες και θα έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις που θα μπορούσαν εν δυνάμει να καταλήξουν σε μια νέα τραγωδία δεν θα αφήνουν τον ΟΣΕ και το ελληνικό δημόσιο άπραγο. Οι υποδομές έχουν ένα πλαίσιο προμηθειών και συντήρησης πιο ευέλικτο από το ελληνικό δημόσιο» επεσήμανε σχετικά σε δηλώσεις του στο OPEN.

«Μέχρι σήμερα το σύστημα ήταν χαλαρό»

«Αν κάποιοι παραβιάζουν κανόνες θα απολύονται. Μέχρι σήμερα οι καταστάσεις αντιμετωπίζονταν χαλαρά. Τα Τέμπη συνέβησαν γιατί παραβιάστηκαν κανόνες. Και στο σύστημα τηλεδιοίκησης υπάρχουν άνθρωποι που χειρίζονται τα συστήματα. Κι αυτοί πρέπει να τηρήσουν κάποιους κανόνες για να μην έχουν κίνδυνο ατυχήματος».

Νέο σύστημα τηλεδιοίκησης και ETCS για τα τρένα

Αναφέρθηκε επίσης στο νέο σύστημα τηλεδιοίκησης και ETCS για τα τρένα για το οποίο επεσήμανε: «Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ETCS στις αμαξοστοιχίες. Λειτουργεί με το ETCS στις ράγες και μπορεί ένα τρένο να φρενάρει απότομα όταν παραβιάζονται κάποιοι κανόνες. Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν οι δοκιμαστικές λειτουργίες στους έξι τύπους μηχανών που λειτουργούν στο στόλο του σιδηρόδρομου. Τι σημαίνει αυτό; Πρώτη πράξη του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ ήταν να στείλει μια επιστολή στην Hellenic Train ότι θα πρέπει να ορίσει άμεσα ημερομηνίες εκπαίδευσης των μηχανοδηγών στο ETCS».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ταυτόχρονα τέλη Ιουλίου ολοκληρώθηκε η λειτουργία και παρουσιάστηκε το σύστημα γεωντοπισμού το οποίο δείχνει με ακρίβεια τα τρένα ακριβώς στη γραμμή που υπάρχουν. Και επιβατικές αμαξοστοιχίες και εμπορικές και αμαξοστοιχίες συντήρησης. Ότι κινείται πάνω στις ράγες. Την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των χειριστών σε επίπεδο ΟΣΕ και θα εγκατασταθούν οι πομποί στις αμαξοστοιχίες. Σε 11 μήνες από σήμερα ολόκληρη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει ολόκληρα τα συστήματα ασφαλείας και αυξημένους κανόνες και διαφάνεια. Ασφάλεια στα τρένα υπάρχει με την ευλαβική τήρηση των κανόνων».

«Η υπόθεση των Τεμπών οδηγείται σε δίκη-Μην παρασυρόμαστε από πολιτικές σκοπιμότητες»

Παράλληλα κλήθηκε να σχολιάσει τα σημαντικά ευρήματα που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών και περιλαμβάνονται σε έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, που η παράδοσή της στη Δικαιοσύνη συνέπεσε με την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για 28 δείγματα τα οποία ελήφθησαν καθ’ υπόδειξιν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από διάφορα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών στο Κουλούρι τον Μάρτιο.

Σε 12 από αυτά τα δείγματα εντοπίστηκαν ίχνη ξυλολίου – και άλλοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες- με το Γενικό Χημείο του Κράτους στις σημειώσεις του να αναφέρει για κάθε δείγμα ξυλολίου μεταξύ άλλων πως υφίσταται συνήθως ως οργανικός διαλύτης και αποτελεί παραπροϊόν καύσης των πολυεστερικών ρητινών και ως ενδιάμεσο προϊόν για την παραγωγή χρωστικών.

«Ανοίγουμε ένα θέμα δικαστικής διερεύνησης. Έχει κλείσει ο φάκελος μια οδηγούμαστε σε δίκη. Απλώς σχολιάζουμε αυτά που διαβάζουμε. Δεν θα κάνω διερεύνηση, ούτε θα δικάσω. Θα δω τα δεδομένα όπως είναι. Ποια είναι τα δεδομένα; Ότι δεν υπήρχαν ίχνη καύσης στις δυο μηχανές της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Κι αυτές οι δυο οικογένειες των μηχανοδηγών που λοιδορήθηκαν θα κάνουν αντεπίθεση και θα κινηθούν δικαστικά κατά όσων διέδωσαν αυτές τις άθλιες φήμες για τα παιδιά τους που έχασαν τη ζωή τους. Επίσης τα πίσω βαγόνια αποδείχθηκε ότι δεν είχαν κάποια δεξαμενή όπως «ζωγράφιζαν» κάποιοι. Το Χημείο του Κράτους έβγαλε ένα πόρισμα σε επιστημονικό επίπεδο. Όποιος έχει επιστημονική γνώση να πάρει θέση για αυτά που λέει το Χημείο του κράτους να πάρει θέση», ανέφερε αρχικά ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Στη κατηγορία ότι η κυβέρνηση πάει σε δίκη άρον-άρον με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα ο κ. Κυρανάκης απάντησε: Υπάρχουν στοιχεία εδώ και τρία χρόνια και η δίκη έχει ήδη καθυστερήσει. Οι συγγενείς χάνουν την αλήθεια και τη δικαίωση. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και τη μάχη που δίνει ο κάθε γονιός ο κάθε συγγενής να μάθει την αλήθεια. Ο δικός μας ρόλος όμως είναι να βλέπουμε τα δεδομένα και την πραγματικότητα και να μην παρασυρόμαστε από πολιτικές σκοπιμότητες».

Η κατάργηση των τρόλεϊ

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε και στην κατάργηση των τρόλεϊ τονίζοντας: «Ανά χιλιόμετρο έχουν διπλάσιο κόστος για τον φορολογούμενο από τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι λόγοι για την κατάργησή τους. Χώροι χωροταξίας και αισθητικής καθώς θα ξηλώσουμε τα καλώδια, βάση του προγράμματος που έχει εκπονηθεί. Και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους εργαζομένους. Τα τρόλεϊ ανήκουν στον ΟΑΣΑ. Θα μεταφερθούν στα λεωφορεία οι υπάλληλοι».

24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ το επόμενο Σάββατο

Αναφερόμενος στην 24ωρη λειτουργία των ΜΜΕ το Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι από το Σάββατο η Αθήνα θα «κινείται» σε 24ωρη βάση. «Τελειώσαμε τη δοκιμαστική λειτουργία. Το επόμενο Σαββατο θα μπορεί ο κόσμος να γυρίσει με το Μετρό ή με μια από τις 20 λεωφορειακές γραμμές ή με το τραμ».