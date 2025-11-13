Κ. Κυρανάκης: Αυστηρή επιτήρηση με κάμερες στις λεωφορειολωρίδες - Προσλαμβάνονται άμεσα 300 οδηγοί λεωφορείων

Αυστηρή επιτήρηση με κάμερες στις λεωφορειολωρίδες και αυτόματη πέδηση στα τρένα προανήγγειλε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μιλώντας, αρχικά, για τις λεωφορειολωρίδες τόνισε πως: «Έχει βγει ο διαγωνισμός για 600 κάμερες στα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στις λεωφορειολωρίδες και από το 2026 οι λεωφορειλολωρίδες θα επιτηρούνται, τα λεωφορεία θα πηγαίνουν πιο γρήγορα στο προορισμό τους».

Προσλαμβάνονται άμεσα 300 οδηγοί λεωφορείων - Τι είπε για τα στέγαστρα των στάσεων

«Στόχος μας μια τεράστια ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. 1.000 καινούργια λεωφορεία από το 2026. Περιμένουμε 125 ηλεκτρικά στις αρχές του έτους. Κανένα λεωφορείο δεν θα είναι χωρίς κλιματισμό», σημείωσε ακόμη και πρόσθεσε: «Ο επιβάτης θα φτάνει πιο γρήγορα στον προορισμό του, επειδή αδειάζουμε τη λεωφορειολωρίδα. Ξέρω πως θίγεται ο κλάδος των ταξί, αλλά βάλαμε σε προτεραιότητα των επιβάτη. Ο επιβάτης περιμένει στη στάση, στο κρύο».

Στη συνέχεια, αναφορικά με τα στέγαστρα των στάσεων των λεωφορείων που έχουν ζημιές, είπε πως έχουμε σε λίγα τετραγωνικά πολλούς αρμόδιους φορείς. «Για αυτό, εμείς περνάμε μια διάταξη που λέει ότι εφόσον ένας δήμος δεν συντηρεί επαρκώς το στέγαστρο, θα γίνεται μια όχληση και μετά από ένα διάστημα θα έρχεται στην αρμοδιότητα του ΟΑΣΑ», σημείωσε και πρόσθεσε: «Αν ένας δήμος ξέρει πως έχει μια πολυπληθή στάση και δεν έχει στέγαστρο, θα του λέμε ή θα βάλεις στέγαστρο ή η αρμοδιότητα περνάει σε εμάς».

«Στις πιο δημοφιλείς γραμμές των λεωφορείων θα πέσει το βάρος, θα πυκνώσουν τα δρομολόγια. Την επόμενη εβδομάδα βγαίνει μια προκήρυξη για 300 νέους οδηγούς με περισσότερα λεφτά. Θα πάμε σε καλύτερη συλλογική σύμβαση. Επίσης, η ΟΣΥ δημιουργεί δική της σχολή οδηγών, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν δίπλωμα επαγγελματικό δίπλωμα, από την επόμενη προκήρυξη, όχι από αυτή, θα τους το επιδοτούμε εμείς, με την προϋπόθεση να μείνουν 5 χρόνια», είπε. «Αυτή τη στιγμή, παίρνουν 205 ευρώ τον μήνα οι οδηγοί από τη συλλογική σύμβαση επιπλέον. Θα αυξήσουμε το εισόδημα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας», ανέφερε ακόμη.

Αναφορικά με τον νόμο για τα ταξί, που όποιες άδειες λήγουν το νέο έτος πρέπει να αντικατασταθούν με ηλεκτρικά, είπε: «Η εισήγησή μου είναι να βάλουμε κάποιες εξαιρέσεις για το 2026. Ο στόχος μας δεν είναι να στραγγαλίσουμε οικονομικά κάποιους ανθρώπους». «Θα έχουμε αυστηρότερες ποινές και ελέγχους», σημείωσε ακόμη, σε άλλο σημείο.

Σε ερώτηση ακροατή για τα λεωφορεία, όπου αναφέρει πως τους επιβάτες του ενδιαφέρει σε πόση ώρα θα περνούν τα λεωφορεία και όχι αν είναι καινούργια, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε πως: «Θα μειώσουμε την ώρα που περνάνε τα μέσα. Αυξάνουμε τον στόλο τον λεωφορείων και κάνουμε προσλήψεις οδηγών. Με την καλύτερη ποιότητα του στόχου θα μειωθούν και οι βλάβες».

Δεν προβλέπεται αύξηση στα κόμιστρα των εισιτηρίων

Ακολούθως, σχετικά με τους νέους ελέγχους που έρχονται στα μέσα για τα εισιτήρια, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε: «Βάζουμε ένα καινούργιο σύστημα με ΑΙ κάμερες, όπου, όταν παραβάτες που κάνουν αυτή τη μέθοδο, δηλαδή περνούν με τον μπροστινό τους (με το ίδιο εισιτήριο), θα υπάρχει ηχητική σήμανση και όταν ακούγεται θα παρεμβαίνει ο ελεγκτής». «Το 2022 είχαμε 500.000 ελέγχους και φέτος είχαμε πάνω από 1 εκατ.», τόνισε ακόμη. Επίσης, επισήμανε πως δεν προβλέπεται αύξηση στα κόμιστρα των εισιτηρίων.

Επιπλέον, αναφορικά με τη συχνότητα της διέλευσης των συρμών του μετρό, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε: «Στη γραμμή 3 που έχουμε τη μεγαλύτερη πίεση στόχος μας είναι το 2026 να περνάει το μετρό περίπου ανά 3 και κάτι λεπτά. Θα έρθουν 8 νέοι συρμοί». «Το μετρό θα επεκταθεί, παίρνουμε καινούργιους συρμούς του χρόνου τέτοια εποχή θα φτάσουμε κοντά στους 60 συρμούς», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τη μέρα που είχε πολύ κόσμο στις αποβάθρες, υπήρχε ένα πρωτόκολλο που λέει πως όταν υπάρχει πολύς κόσμος κλείνεις τις κυλιόμενες. Ο συνωστισμός αυτός κράτησε περίπου 25 λεπτά».

Το 2026 είναι χρονιά αλλαγής για τον ΗΣΑΠ

Επίσης, σχετικά με την καθαριότητα στα ΜΜΜ είπε: «Στο μετρό είναι γενικά καλή η εικόνα. Στα λεωφορεία η κακή εικόνα των παλιών λεωφορείων τελειώνει. Τα παλιά λεωφορεία έχουν απαράδεκτή εικόνα και πρέπει να αντικατασταθούν. Εκεί που έχουμε μεγάλο πρόβλημα είναι η γραμμή 1 του ΗΣΑΠ. Εφαρμόζουμε από το 2026 ένα αντιγκράφιτι σύστημα. Θα καθαρίζεται εύκολα».

«Από τον Μάρτιο ξεκινούν να έρχονται οι νέοι συρμοί. Θα αντικαταστήσει τους παλιούς της γραμμής 1. Θα έχει κλιματισμό και θέσεις ΑΜΕΑ. Το 2026 είναι χρονιά αλλαγής για τον ΗΣΑΠ», ανέφερε ακόμη. «Θα κάνουμε στα ΜΜΜ τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες», τόνισε.

Τέλος, μίλησε για το νέο σύστημα ασφαλείας στα τρένα, και προανήγγειλε πως έρχεται το αυτόματο σύστημα πέδησης. Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε: «Έχουμε μια σημαντική είδηση που αφορά την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στα τρένα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουμε προσομοιωτή. Έχουμε ένα νέο σύστημα ασφαλείας που δεν προέβλεπε η σύμβαση 717, έρχεται το αυτόματο σύστημα πέδησης (ETCS). Αυτό το σύστημα εγκαταστάθηκε στο σύνολο των τρένων τον Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε τις εκπαίδευσης των μηχανοδηγών».