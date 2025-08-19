Πυρόπληκτες περιοχές Αιτωλοακαρνανία

Στην επίσκεψή του στις καμένες εκτάσεις στο Ευηνοχώρι, στη Σταμνά και στη Βόνιτσα, το περασμένο Σάββατο για να διαπιστώσει από κοντά την έκταση της καταστροφής που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία, αναφέρεται σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη των πληγέντων, η ταχεία αποζημίωση, η αποκατάσταση των ζημιών και η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός στην ανάρτησή του, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μίλησε με κατοίκους, με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, με τους πυροσβέστες και τα συνεργεία αποκατάστασης, αλλά κυρίως με τους πυρόπληκτους συμπολίτες, στους οποίους μετέφερε τη στήριξη της Πολιτείας και τα μέτρα που ήδη είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. «Η βούληση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη: άμεση ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών για αποζημιώσεις και αποκατάσταση», σημείωσε.

«Στο Ευηνοχώρι, μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας, Χρήστο Νασόπουλο, διαπιστώσαμε τις ζημιές σε καλλιέργειες, χωράφια, μελίσσια και γεωργικές εγκαταστάσεις. Στη Σταμνά, με τον αντιπεριφερειάρχη, Θανάση Μαυρομμάτη, τον αντιδήμαρχο Μεσολογγίου, Γιάννη Κουτσοθόδωρο και τον πρόεδρο της Κοινότητας, Χρήστο Γαντζούδη, επισκεφθήκαμε τις πυρόπληκτες περιοχές και τα συνεργεία της Περιφέρειας, που ήδη εργάζονται εντατικά. Στη Βόνιτσα, μαζί με τον δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας, Θανάση Κασόλα, κάναμε αυτοψία σε κατεστραμμένες αγροτικές εγκαταστάσεις, αρμεκτήρια και εκμεταλλεύσεις, συζητώντας με παραγωγούς και κτηνοτρόφους για τις άμεσες ανάγκες τους.

Παράλληλα, επικοινώνησα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, τον υφυπουργό, Χρήστο Κέλλα, και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο. Μου επιβεβαίωσαν ότι οι διαδικασίες αποζημιώσεων θα κινηθούν γρήγορα. Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ ξεκινούν άμεσα καταγραφές και, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν οι αποζημιώσεις του ζωικού κεφαλαίου, ενώ οι πληρωμές για βιολογικά θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα» αναφέρει ο κ. Καραγκούνης και προσθέτει:

«Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους πυροσβέστες, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., των Ενόπλων Δυνάμεων και στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη, που με αυταπάρνηση προστάτευσαν ζωές και περιουσίες.

Ο κρατικός μηχανισμός λειτούργησε σε πολύ δύσκολες συνθήκες με αποτελεσματικότητα».

Επίσης, στο βίντεο που ανήρτησε ο κ. Καραγκούνης τοποθετούνται και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, ο αντιπεριφερειάρχης, Αθανάσιος Μαυρομμάτης, δήλωσε:

«Είναι υποχρέωσή μας να συνδράμουμε σε κάθε προσπάθεια πυρόσβεσης, όπως συνέβη στο Ευηνοχώρι, στη Βόνιτσα, στη Στάμνα, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στη Νεάπολη και στην Ποταμούλα. Δεν χρειάζεται κανένα ευχαριστώ, καθώς απλώς εκπληρώνουμε το καθήκον μας.

Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το κράτος εκείνη την ημέρα ξεπέρασε τον εαυτό του, παρέχοντας εναέρια και επίγεια μέσα, παρά τις πολλές ταυτόχρονες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου, διέθεσε μηχανήματα και υδροφόρες, υλοποιώντας την υποχρέωσή της.

Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε τη βοήθεια που παρέχεται, γιατί κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις καταστροφές με πολιτική τοξικότητα. Η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί πάνω από τη Στάμνα, τη Βόνιτσα και το Ευηνοχώρι.

Είναι δική μας υποχρέωση να πιέσουμε για την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων και να μεταφέρουμε την εικόνα της καταστροφής στα κέντρα λήψης αποφάσεων».

Ο δήμαρχος, Αθανάσιος Κασόλας, υπογράμμισε:

«Η πυρκαγιά ήταν μεγάλη και επιδεινώθηκε από τον ισχυρό αέρα, με αποτέλεσμα την ταχεία εξάπλωση. Παρά τις ζημιές, ευτυχώς δεν κάηκαν άνθρωποι ούτε κατοικίες.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υφυπουργό, κ. Κώστα Καραγκούνη, καθώς και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, για τη βοήθεια που προσέφεραν τόσο κατά τη διάρκεια της φωτιάς όσο και τις επόμενες ημέρες.

Τώρα, προτεραιότητά μας είναι να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι πολίτες για την υποβολή δηλώσεων, οι οποίες πρέπει να γίνουν εντός 15 ημερών από τη φωτιά.

Από την πλευρά μας, θα συνεργαστούμε με τις επιτροπές καταγραφής, για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πληγέντες θα αποζημιωθούν πλήρως».

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σταμνών ανέφερε:

«Ήταν μια πρωτοφανής πυρκαγιά για τη Στάμνα, με πολύ γρήγορη εξάπλωση. Ευτυχώς, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Περιφέρειας, του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Μεσολογγίου, δεν θρηνήσαμε θύματα ούτε χάσαμε σπίτια.

Η φωτιά κατέκαψε περίπου 3.000 ελαιόδεντρα και τώρα προτεραιότητά μας είναι να τρέξουν οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε η ζωή στην περιοχή να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς».