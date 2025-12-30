Κ. Χατζηδάκης: Τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025

«Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς», αναφέρει σε βίντεο που ανάρτησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο tiktok, σε μία αναφορά στις σημαντικότερες στιγμές του κυβερνητικού έργου για το 2025.

Όπως αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης: «Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος, συνηθίζουμε όλοι μας να κάνουμε έναν απολογισμό.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκινάει από την από την οικονομία λέγοντας:

Μειώθηκε η ανεργία στο χαμηλότερο των τελευταίων 15 ετών από το 18% στο 8%.

Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 880 ευρώ. Τον παραλάβαμε 650 ευρώ.

Ψηφίστηκε ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων φόρων για τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους νέους, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής.

Μειώθηκαν ή καταργήθηκαν -το θυμάστε, φαντάζομαι- βασικές τραπεζικές προμήθειες.

Ενώ επεκτάθηκε ο υποχρεωτικός εξωδικαστικός συμβιβασμός για να καλύπτεται η μεσαία τάξη και έτσι μειώνονται ακόμα πιο πολύ τα κόκκινα δάνεια».

Και συνεχίζει με τις μεταρρυθμίσεις που «έτρεξαν» σε όλους τους τομείς όπως:

Υπογράψαμε με την αμερικανική πλευρά εμβληματικές ενεργειακές συμφωνίες, με σημαντικά οφέλη, γεωστρατηγικά και οικονομικά.

Ξεκίνησε η λειτουργία των 4 πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων.

Επεκτείναμε την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κι έτσι αυξήθηκε η δήλωση των υπερωριών κατά 74%, μέσα σε ένα χρόνο. Κοινωνική πολιτική στην πράξη!

Άλλαξε ριζικά η εξυπηρέτηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη νέα τηλεφωνική, δωρεάν γραμμή «1566», που προστίθεται στο «1555» του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.

Ολοκληρώθηκαν νέα μεγάλα έργα, όπως η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής - Κρήτης και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος.

Ψηφίστηκε ο νόμος για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τέθηκαν οι βάσεις για ένα νέο, πιο δίκαιο για τους πραγματικούς παραγωγούς, σύστημα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων».

Και το βίντεο του κ. Χατζηδάκη κλείνει λέγοντας: «Λάθη ασφαλώς κάνουμε, αλλά μιλάμε με συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Στο τέλος της τετραετίας, θέλουμε να πούμε ξανά: "Το είπαμε, το κάναμε!"».

Δείτε το βίντεο (κάνετε κλικ στην εικόνα):