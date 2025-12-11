Κ. Χατζηδάκης: Παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού

«Δεν αμφισβητώ ότι ο αγροτικός τομέας έχει προβλήματα, όπως έχει ακόμα προβλήματα και ο μηχανισμός καταβολής των επιδοτήσεων. Παρόλα αυτά φέτος στον αγροτικό τομέα θα δοθούν 600 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από πέρυσι και είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με τους αγρότες, στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού», τόνισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χατζηδάκης ανήγγειλε ότι σήμερα στις 5 το απόγευμα, από κοινού με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των αγροτών από την Κρήτη, συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης. Θα ακολουθήσει επίσης συνάντηση του κ. Τσιάρα με τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών. «Είμαστε εδώ, αν θέλουν να συνεννοηθούν και μεταξύ τους και να έρθουν όλοι μαζί, να καταγράψουν τα αιτήματά τους και να τα δούμε ένα - ένα», προσέθεσε.

Υπενθύμισε ότι με τις πρώτες ανακοινώσεις που έγιναν για την καταβολή των επιδοτήσεων, διευκρινίστηκαν τρία πράγματα: Πρώτον, ότι όσοι αδικήθηκαν με την δορυφορική απεικόνιση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μπορούν να φέρουν άλλες εικόνες για να δείξουν ότι έχουν δίκιο. Δεύτερον, ότι θα αντιμετωπιστεί στο μέτρο του δυνατού και με βάση τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς για χωράφια κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και σήμερα θα εκδοθεί πρόσθετη διευκρινιστική ανακοίνωση για το θέμα. Και τρίτον, για πραγματικούς κτηνοτρόφους σε 5 νομούς της χώρας, που αδικούνται από τον αρχικό μαθηματικό τύπο που προσδιόρισε τις επιδοτήσεις, θα υπάρξει μέσα στο Δεκέμβριο συμπληρωματική πληρωμή με βάση τις πωλήσεις γάλακτος, κρέατος και τις αγορές ζωοτροφών, ώστε να μην αδικούνται σε σχέση με συναδέλφους τους άλλων νομών.

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι συνολικά φέτος οι πληρωμές προς τον αγροτικό τομέα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ θα φτάσουν στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ και θα είναι 600 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από πέρσι. Και υπενθύμισε ότι ενώ οι αιτήσεις από τους αγρότες θα υποβάλονταν φέτος μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, στις 19 Νοεμβρίου έγινε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων και στις 28 Νοεμβρίου έγινε η πρώτη πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέσα στο Δεκέμβριο θα καταβληθούν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ.

«Θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν απαράδεκτη, δεν μπορούσε να συνεχιστεί και θα έπρεπε να κάνουμε μια ποιοτική αλλαγή. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και γι' αυτό το λόγο είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και λάθη, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και να γίνουν διορθώσεις. Το νομοσχέδιο για την μετάβαση στην ΑΑΔΕ έχει κατατεθεί στη Βουλή, μέσα στο μήνα θα πάει στην Ολομέλεια και εκεί θα τοποθετηθούν όλοι», σημείωσε και συνέχισε:

«Επί μήνες η κυβέρνηση δεχόταν την κριτική ότι μόνο εκείνη φταίει για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν και το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση, λοιπόν, προχωρά σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αλλαγή του συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να απαντήσει στην κριτική. Το σύστημα αλλάζει και τώρα, σαν να ζούμε σε άλλη χώρα, ξεχνιέται η κριτική ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους "φραπέδες" και τους "χασάπηδες" και τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο πάμε σε αλλαγές! Δεν γίνεται να είμαστε χαμένοι και στα μονά και στα ζυγά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι αντιδράσεις στην αλλαγή του συστήματος εξηγούν και το γιατί η χώρα επί πολλά χρόνια δεν είχε κάνει αυτήν την αλλαγή, παρά το γεγονός ότι είχαν επιβληθεί κατ΄ επανάληψη πρόστιμα. Τώρα φτάσαμε στον Ευρωπαίο εισαγγελέα και η κατάσταση πήγε στο μη περαιτέρω. Γνωρίζαμε ότι η μετάβαση δεν θα γινόταν χωρίς προβλήματα. Αλλά ακόμη και αν δεν υπήρχε η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει εγγράφως και έχουν δημοσιοποιηθεί οι επιστολές, ότι αν δεν αλλάζαμε το σύστημα θα επιβάλονταν καινούργια πρόστιμα και θα υπήρχε κίνδυνος μέχρι και αναστολής των επιδοτήσεων. Θα ήταν αυτό λύση για τους αγρότες και τη χώρα;» διερωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη ότι η χθεσινή ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν ήταν η πρώτη, υπήρξε και άλλη στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ υπάρχει συνεχής επαφή με τους βουλευτές, τόσο για την αλλαγή στο σύστημα καταβολής των επιδοτήσεων, τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για την πορεία των πληρωμών, κατέληξε.