Με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σχολίασε τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη

«Ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης! Το ουσιαστικό πακέτο του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεύτερο μάλιστα αυτή τη χρονιά, είναι άμεση ενίσχυση του εισοδήματος, με πολύ μεγάλες μειώσεις φόρων!

Αποτελεί ουσιαστική στήριξη στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες, στους νέους, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους κατοίκους των μικρών χωριών και των ακριτικών νησιών.

Το πακέτο αυτό δεν είναι θετική έκπληξη. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη, διότι η πολιτική μας έχει στηριχθεί στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Και έτσι τώρα επιστρέφει με υγιή τρόπο κοινωνικό μέρισμα σε συμπολίτες μας που το περιμένουν και το δικαιούνται. Ακολουθούμε μια οικονομική πολιτική με αποτέλεσμα και πραγματικό κοινωνικό χρώμα. Και σταθερά βήματα μπροστά! Από την απέναντι πλευρά, μόνο μεγάλα λόγια και λεφτόδεντρα. Οι Έλληνες μπορούν να επιλέξουν!»



