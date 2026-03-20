Κ. Χατζηδάκης: Οι 14 παρεμβάσεις για τον περιορισμό γραφειοκρατίας, την ενίσχυση διαφάνειας και την αντιμετώπιση του βαθέως κράτους

«Σημαντική επίδραση στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων με τη γραφειοκρατία και το βαθύ κράτος», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας, Κωστής Χατζηδάκης.

Κατά την επεξεργασία τού νομοσχεδίου, που ξεκίνησε σήμερα στις δύο Επιτροπές της Βουλής, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «μέσα από τις 14 παρεμβάσεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας, επιχειρούμε να δώσουμε πρακτικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και που επιβαρύνονται αδικαιολόγητα οι πολίτες, κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο».

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, ζητώντας περαιτέρω αποσαφηνίσεις και τονίζοντας την ανάγκη βελτιωτικών αλλαγών.

«Βάζουμε τέλος σε ταλαιπωρίες, ανορθολογισμούς και ”ιστορίες καθημερινής τρέλας”. Η μάχη για το βαθύ κράτος δεν τελειώνει εδώ, η προσπάθειά μας για ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος, θα συνεχιστεί με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιδεικνύει «στείρο αρνητισμό σε όλα» και την κάλεσε να καταθέσει τις δικές της προτάσεις, τονίζοντας ότι, «είναι πεδίο δόξης λαμπρό να προτείνετε πράγματα και εγώ δεσμεύομαι ότι κάθε λογική και τεκμηριωμένη πρόταση θα την συμπεριλάβω στο νομοσχέδιο».

Όπως είπε ο υπουργός Επικρατείας, «στην αντιπολίτευση υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Στην πρώτη κατηγορία είναι ”οι εραστές της ακινησίας”, του ”δεν βαριέσαι” άσε τα πράγματα όπως είναι και ας ταλαιπωρείται ο μέσος ανυπεράσπιστος πολίτης. Στη δεύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει κυρίως την Αριστερά, έχουν την αντίληψη του ”άγιου Δημοσίου”, κανείς να μην αντιστέκεται στη δημόσια ιερή αγελάδα, και κανείς να μην την πειράξει ακόμα και αν βασανίζει τους πολίτες».

Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Ελευθέριος Κτιστάκης, επισήμανε ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είναι ένα εργαλείο για περισσότερο φιλική, αποτελεσματική, αποδοτική και καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων».

Τι προβλέπου οι 14 παρεμβάσεις

Ο κ. Χατζηδάκης, αποκωδικοποίησε τις «14 παρεμβάσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας. της λογοδοσίας, της ασφάλειας δικαίου και την αντιμετώπιση του βαθέως κράτους» όπως είπε, οι οποίες προβλέπουν: