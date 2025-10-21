Κ. Χατζηδάκης: Ο πραγματικός αντίπαλος της ΝΔ είναι η ακρίβεια, όχι ο κ. Τσίπρας - Αιχμές κατά Κωνσταντοπούλου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα του Άγνωστου Στρατιώτη, σχολίασε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή και ξεκαθάρισε ποιος αποτελεί για την κυβέρνηση τον πραγματικό αντίπαλο ενόψει των εκλογών.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ενδεχόμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε με χιούμορ: «Μην με ρωτάτε για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θα φύγω! Διότι εδώ έχετε παράδοση στον σταθμό, την οποία πρέπει να σεβαστούμε. Όταν ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος, αποχωρεί ο συνομιλητής».

Με αυτή τη φράση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης άφησε σαφές «καρφί» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Φαίης Μαυραγάνη, αποχωρώντας από την εκπομπή με άκομψη συμπεριφορά.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε την πολιτική επιστροφή του κ. Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος θα κριθεί από τον ελληνικό λαό, και ιδιαίτερα από τους ψηφοφόρους της Αριστεράς. Όπως σημείωσε: «Το θέμα του κ. Τσίπρα αφορά την Αριστερά. Τον ξέρουμε τον άνθρωπο, τον καταψήφισε ο ελληνικός λαός, του έδωσε 17%. Αν κατέβει, θα υπάρξει αναδιάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η κυβέρνηση φοβάται την επιστροφή του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι ο πραγματικός αντίπαλος της ΝΔ δεν είναι ο κ. Τσίπρας, αλλά η ακρίβεια, υπογραμμίζοντας ότι η κύρια μάχη της κυβέρνησης δίνεται στο οικονομικό πεδίο: «Ο βασικός μας αντίπαλος είναι η ακρίβεια, όχι ο κ. Τσίπρας».

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να έχει απέναντί της μια σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση που να καταθέτει προτάσεις για το μέλλον: «Θες μια δύναμη αξιόπιστη, σοβαρή, με προτάσεις για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.