Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας απευθύνεται στην αριστερά, δική μας δουλειά είναι να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις

«Εκείνο που επιβάλλεται να κάνουμε εμείς είναι να δουλέψουμε με σοβαρότητα, με σεμνότητα και αποτελεσματικότητα. Ο κόσμος θέλει να τηρήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους τρέχουν 25 μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει μία την εβδομάδα. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, θυμίζω, είχαμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, τις πρωτοβουλίες για την μετανάστευση, τις παρεμβάσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, απαντώντας σε ερώτηση για την προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Α. Τσίπρα.

«Ο κ.Τσίπρας απευθύνεται στο χώρο της αριστεράς. Ας τα βρουν μεταξύ τους, δεν μας αφορά. Είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που έχασε το 2019 τις ευρωεκλογές και τις βουλευτικές εκλογές, ξαναέχασε το 2023 και τώρα αποφασίζει να δοκιμάσει και πάλι. Είναι δικό του θέμα», τόνισε και πρόσθεσε: «Εμάς μας αφορά να μην κυριαρχήσει στη χώρα ο λαϊκισμός, που έχει διάφορες εκφάνσεις όχι μόνο στην αριστερά αλλά και στην ακροδεξιά. Και να μην παραδοθεί χώρα εκ νέου σε αστάθεια. Γιατί οι πολίτες έκαναν πολύ μεγάλες προσπάθειες και θυσίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε».

Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν υποτιμά την πίεση από την πλευρά των αγροτών προκειμένου να εισπράξουν τις επιδοτήσεις αλλά ούτε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει μετάβαση σε νέο καθεστώς όσον αφορά τις πληρωμές, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς αμφισβητήσεις από τις Βρυξέλες.

«Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω το πρόβλημα των αγροτών, αλλά και εκείνοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προσέξουμε πως θα κινηθούμε, να μην κάνουμε επιπολαιότητες για να μην έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναστείλει τις επιδοτήσεις», τόνισε. «Ήδη την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή ενισχύσεων σε παραγωγούς πατάτας, μαστίχας, εσπεριδοειδών κ.α. Η ΑΑΔΕ υπολογίζει ότι σε περίπου δέκα ημέρες θα δοθούν οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για τα λεγόμενα φερτά υλικά της θεομηνίας Ντάνιελ, για τις ζωοτροφές, για τη βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία».

Σε ερώτηση για την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, που διακόπηκε χθες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε την θέση που -όπως σημείωσε- εκφράζει σταθερά όλες αυτές τις ημέρες. Ότι δηλαδή είναι θέμα της δικαιοσύνης η οποία αποφασίζει με βάση τους δικονομικούς κανόνες. «Ορισμένοι από την αντιπολίτευση κάνουν θεατρικές πολιτικές παραστάσεις. Δεν τους είδα να ανεβαίνουν στα κεραμίδια με τη Μάνδρα ή με το Μάτι. Εγώ δάκρυσα και με το Μάτι και με τα Τέμπη. Καλό είναι λοιπόν να αφήσουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, σεβόμενοι το Σύνταγμα, τους νόμους, τους δικονομικούς κανόνες, τις αρχές του κράτους δικαίου».

Τέλος, σε ερώτηση για τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε: «Παρακολουθούμε πως εξελίσσεται η οικονομία και επικαιροποιούμε την πολιτική μας. Τα μέτρα της ΔΕΘ δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί, ο πρωθυπουργός διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάσει διάφορες πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής».