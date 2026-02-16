Κ. Χατζηδάκης: Κάποιοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν ντροπή γι’ αυτά που γράφουν

Κάποιοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, διαδίδοντας ψευδείς ισχυρισμούς για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη με άτομο συνδεδεμένο με τη λίστα Έπσταϊν, γεγονός που δεν προκύπτει ούτε από την ατζέντα ούτε από τα καθήκοντά του το 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

«Ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι’ αυτά που γράφουν», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα ως αποκυήματα φαντασίας.

Ειδικότερα, αναφέρει:

«Όσα αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ιστοσελίδων για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, με κάποιον κ. Κολόμ, o οποίος είχε σχέση με τη λίστα Έπσταϊν, είναι αποκυήματα φαντασίας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου. Επίσης, δεν ήταν καν αρμόδιος το 2014 για τα αεροδρόμια, όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα.

Ακόμα, όμως, κι αν θεωρητικά είχε υπάρξει συνάντηση οποιουδήποτε με τον εν λόγω κύριο, εκείνη την περίοδο, ποιο θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα;

Το συμπέρασμα είναι ένα βασικά: ότι ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι’ αυτά που γράφουν».