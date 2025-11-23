Κ. Χατζηδάκης: Η ΝΔ παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ως βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Β’ Αθηνών, βρέθηκε σήμερα μαζί με μέλη της Νέας Δημοκρατίας στη Μεταμόρφωση, στην Κηφισιά, στα Βριλήσσια και στο Ψυχικό, ενώ από το πρωί είναι ανοιχτές οι κάλπες της παράταξης για τις εσωκομματικές εκλογές.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης, «122.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν σήμερα στις εσωκομματικές μας εκλογές. Επιβεβαιώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα».

«Με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, οφείλουμε να προχωρούμε σταθερά βήματα μπροστά!», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, κλείνοντας την ανάρτησή του.

Με μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία

Υπενθυμίζεται ότι, με μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος.

Σύμφωνα με την κεντρική εφορευτική επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την γραμματεία οργανωτικού του κόμματος, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 19:00.

Σύμφωνα με το κόμμα, 122.546 ενεργά μέλη της παράταξης εκλέγουν σήμερα τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδικούν τις θέσεις των προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Στη σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο τακτικό συνέδριό της.

Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας, σε μια διαδικασία που διοργανώθηκε στο σύνολό της από την κεντρική εφορευτική επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την γραμματεία οργανωτικού του κόμματος.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 18:00, στο πολιτιστικό κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υποψηφιότητα για μία από τις 3.500 κομματικές θέσεις -πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, μέλη συμβουλίων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, σύνεδροι- κατέθεσαν 7.200 μέλη, καθώς και το γεγονός ότι ήδη εκτιμάται πως το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%.

Ενδιαφέροντα είναι και τα επιμέρους δεδομένα των ενεργών μελών που μπορούν να ψηφίσουν είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.