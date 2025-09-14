Κ. Χατζηδάκης: Η ΝΔ είναι η μόνη ουσιαστική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής για τη χώρα

Με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα πριν, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει ότι από τα μέτρα της ΔΕΘ βγαίνουν ωφελημένοι «4 εκατομμύρια Έλληνες από τα 6,5 εκατομμύρια περίπου που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις.

Όπως επισημαίνει σε συνέντευξη στο mononews.gr, οι μειώσεις φόρων αφορούν στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες, στους νέους, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους κατοίκους των μικρών χωριών και των ακριτικών νησιών». Αλλά, συνεχίζει, οι μειώσεις φόρων αφορούν και «στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι ψεύδος ότι δεν τους αφορούν.

Και στο βαθμό που έχουν και οικογένειες με παιδιά τους αφορούν ακόμα περισσότερο. Παράλληλα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά η μείωση του μη μισθολογικού κόστους με τη μείωση δηλαδή της φορολογίας των μισθωτών τους. Τους μικρομεσαίους, όμως, τους αφορούν και μια σειρά από πρωτοβουλίες που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός για τη στήριξη της ρευστότητας ή των επενδυτικών τους σχεδίων. Μόνο όσα συμπεριέλαβε ο Πρωθυπουργός στον λόγο του για τους μικρομεσαίους κινούνταν σε ένα ύψος 2 δισ. 230 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, νέα ευρωπαϊκά Ταμεία, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα)».

Ερωτηθείς δε, για την ακρίβεια, απαντά: «Το σύνολο των πρωτοβουλιών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και είναι άρα ένα ακόμα όπλο απέναντι στη συσσωρευμένη ακρίβεια, που είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει και εδώ και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ένας νέος που δεν θα φορολογείται, θα δει ένα παραπάνω μισθό τον χρόνο στην τσέπη του. Ένας πολύτεκνος αντίστοιχα δύο ή και παραπάνω μισθούς τον χρόνο κτλ. Αυτό το όφελος προέρχεται από τη γενναία μείωση της φορολογίας εισοδήματος.

Επιπλέον, έχουμε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους, τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, τις αυξήσεις στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Από εκεί και πέρα, έχουμε από το κοινωνικό μέρισμα του Απριλίου, το μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους με πιο χαμηλά εισοδήματα και την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές τον Νοέμβριο.

Ενώ θα αυξηθούν και οι συντάξεις από τον Ιανουάριο και, τέλος, με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο, θα αυξηθούν αντίστοιχα και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες στηρίζονται στο ότι η οικονομία μας έχει μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι περιορίστηκε κατά πολύ η φοροδιαφυγή».

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ανεπαρκή μέτρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει ότι «στην πλειοδοσία υποσχέσεων εμείς δεν πρόκειται ποτέ να ανταγωνιστούμε την αντιπολίτευση. Εκείνοι έχουν τα λεφτόδεντρά τους, εμείς εφαρμόζουμε μια σοβαρή οικονομική πολιτική και φροντίζουμε η πρόοδος της οικονομίας να επιστρέφει στους πολίτες με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Μέσα στις αντοχές πάντοτε της οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες».

Ειδικά για τον 13ο μισθό κάνει λόγο για «εμμονή της αντιπολίτευσης με το συγκεκριμένο μέτρο», με το επιχείρημα ότι «η χορήγηση 13ου μισθού στο Δημόσιο θα κόστιζε 1,3 δισ. ευρώ, όταν ο διαθέσιμος χώρος ήταν 1,75 δισ. ευρώ. 'Αρα θα έπρεπε να αποκλείσουμε σχεδόν όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Θεωρείται κάτι τέτοιο δίκαιο; Επιπλέον, μετά το ξεπάγωμα των μισθών, το 2022, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ήδη λάβει μεσοσταθμικά 1,3 παραπάνω μισθούς. Ωφελούνται ακόμα από τις μειώσεις φόρων στις οποίες προχωρούμε. Παράλληλα, τον Απρίλιο που θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, θα δουν νέες αυξήσεις στους μισθούς τους, διότι πλέον η αύξηση του κατώτατου μισθού συνδέεται με την αύξηση του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο. Και οι ένστολοι ακόμη περισσότερο».

Στο ερώτημα για το υπό διαμόρφωση πολιτικό κλίμα, ο Κ. Χατζηδάκης διευκρινίζει: «Δεν αντιμετωπίζουμε το κοινωνικό μέρισμα με ψηφοθηρικούς όρους. Οι πολίτες το λαμβάνουν, διότι το δικαιούνται. Διότι ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης να δει χειροπιαστά αποτελέσματα από την ανάπτυξη της οικονομίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, υλοποιώντας σύγχρονες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Και πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα βλέπουν ολοένα και πιο καθαρά ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να βάζει την Ελλάδα πιο ψηλά και να νοιάζεται για όλους τους Έλληνες.

Απέναντί μας, μια αντιπολίτευση σε εσωστρέφεια και σύγχυση, η οποία ακολουθεί συνταγές βγαλμένες από τη δεκαετία του '70 και του '80. Υπάρχει κάποιος άραγε που να θέλει οι θυσίες των Ελλήνων να πάνε χαμένες; Πιστεύω πως όχι. Πρέπει να διαφυλάξουμε, λοιπόν, την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να προχωρήσουμε σε έναν δρόμο Ευρώπης και κοινής λογικής».

Ακολουθεί το ερώτημα για τους πρώην πρωθυπουργούς κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά, ερώτημα στο οποίο απαντά υπενθυμίζοντας ότι είχε διατελέσει υπουργός και των δύο, και με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι στηρίζει «ενεργά τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντα πιστεύω ότι μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη ουσιαστική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής για τη χώρα».

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αφού δηλώνει ότι «το ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας στις εκλογές του 2027 θα το αποφασίσει η κοινωνία. Εμείς έχουμε υποχρέωση να κοιτάμε τη δουλειά μας», αναφέρει ότι στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα ισχύει η παροιμία, «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Με άλλα λόγια, «ο κ. Τσίπρας μόνο καινούργιο πρόσωπο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Έχει διατελέσει Πρωθυπουργός και έχει ηττηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε διαδοχικές εκλογικές διαδικασίες. Δεν θεωρώ ότι οι όποιες πρωτοβουλίες αναλάβει θα έχουν ευρεία απήχηση. Αλλά θα προκαλέσουν απλώς μια αναδιάταξη δυνάμεων στα στενά όρια της Αριστεράς», είναι η εκτίμηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Η συνέντευξη κλείνει με το νέο τοπίο στα ενεργειακά, θέμα για το οποίο εκφράζει την ικανοποίησή του -και τούτο «όχι μόνο διότι η Chevron, η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή (εταιρεία) στον κόσμο, έδειξε εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αλλά και διότι πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε μεθοδικά και με πείσμα ήδη από το 2020, όταν ήμουν Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τότε σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου έπεφταν λόγω της πανδημίας και οι επενδύσεις στους υδρογονάνθρακες δεν ήταν "της μόδας", εμείς προχωρήσαμε στον μετασχηματισμό της τότε ΕΔΕΥ για να γίνει η λειτουργία της πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική». Και, αφού παραθέτει συγκεκριμένα γεγονότα - στάδια πριν φθάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα, ο Κ. Χατζηδάκης συμπεραίνει: «Αποδεικνύεται για μια ακόμα μια φορά πως πατριωτική πολιτική δεν είναι οι κορώνες του κάθε λαϊκιστή. Αλλά συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας διεθνώς!».