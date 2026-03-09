Κ. Χατζηδάκης για Μ. Ανατολή: Αδύνατον να μην υπάρξουν επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας στο MEGA ανέφερε ότι «η κατάσταση είναι σύνθετη», ενώ αναφερόμενος στην Κύπρο είπε:

«Αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι σήμερα όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία και η Ιταλία και η Ισπανία έχουν στείλει δυνάμεις στην Κύπρο. Αυτό δεν είναι μόνο συμβολικής αξίας, είναι και ουσιαστικής. Και είναι και κάποιο μήνυμα ότι η Ευρώπη κινείται».

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία είπε: «Είναι αδύνατον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, να μην υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις, εννοώ για την παγκόσμια οικονομία. Αλλά οι επιπτώσεις αυτές θα συνδέονται αναπόφευκτα με την χρονική έκταση της κρίσης και με την ένταση. Όσο μεγαλύτερη έκταση, όσο μεγαλύτερη ένταση, τόσο πιο βαριές θα είναι οι επιπτώσεις».

Και πρόσθεσε ότι «εδώ οι τιμές της βενζίνης, σε μεγάλο βαθμό, όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, εδώ κάπως περισσότερο, εξαρτώνται από την υψηλή, πράγματι, φορολογία, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Άρα κατά τούτο, επειδή αυτός ο φόρος είναι σταθερός, δεν εξαρτάται από τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, δεν θα επηρεαστούμε.

Θα επηρεαστούμε, όσο επηρεαστούμε, από την αύξηση των τιμών του ντίζελ διεθνώς. Και εκεί είναι που και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα αισχροκέρδειας.

Το πρώτο το οποίο μας νοιάζει, και θα κινηθούν ταχύτατα τα συναρμόδια υπουργεία αφού έχουμε όλα τα στοιχεία, είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην πώληση της τιμής των καυσίμων. Σε αυτό θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι», τονίζει, καταλήγοντας:

«Υπάρχει η αίσθηση σε όλους μας ότι η Ελλάδα σήμερα, και στο επίπεδο το στρατιωτικό και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και στο επίπεδο της οικονομίας, είναι μία Ελλάδα που μπορεί να σταθεί καλύτερα σε τέτοιου είδους κρίσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».