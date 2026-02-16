Κ. Χατζηδάκης για Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Θα μείνει αθάνατη στο μυαλό και τις καρδιές μας

«Έφυγε η πιο φωτισμένη ίσως, Ελληνίδα των τελευταίων δεκαετιών! Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η απώλεια της είναι μία σημαντική απώλεια για το έθνος μας», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη -Αρβελέρ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Γνωστή διεθνώς επιστήμονας, διαπρεπής Βυζαντινολόγος και η πρώτη γυναίκα Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Με κοφτερό πνεύμα ακόμα και στα 99 της χρόνια και με τεράστια συμβολή στην ανάδειξη παγκοσμίως της βυζαντινής ιστορίας. Ενώ πάντοτε ήταν και μια ενεργή πολίτης, η οποία με γενναιότητα διατύπωνε τις απόψεις της για καίρια πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Χατζηδάκης και συμπληρώνει:

«Ήταν τιμή μου που την είχα γνωρίσει και ακόμα μεγαλύτερη τιμή ότι συνομιλούσαμε πότε πότε ακόμα και τους τελευταίους μήνες. Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν, δίχως αμφιβολία, πιο "μεγάλη από τη ζωή". Γι' αυτό και θα μείνει αθάνατη στο μυαλό και τις καρδιές μας».