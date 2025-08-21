Κ. Χατζηδάκης για Βεσυρόπουλο: Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει

«Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει», έγραψε για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου σε συλλυπητήρια ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης κάνοντας λόγο για έναν «συνεπής κοινοβουλευτικό, αξιόπιστο συνεργάτη, αγαπητό σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη:

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει.