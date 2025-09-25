Κ. Χατζηδάκης: Επικεφαλής στην ομάδα εργασίας του ΕΚΛ για την ανταγωνιστικότητα

Την προεδρία της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ανταγωνιστικότητα ανέλαβε από σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης, με απόφαση του προεδρείου του ΕΛΚ.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση, καθώς έχει διατελέσει μέχρι σήμερα υπουργός σε διάφορα οικονομικά υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην Ομάδα του ΕΛΚ για την ανταγωνιστικότητα θα συμμετέχουν ευρωβουλευτές, αλλά και εκπρόσωποι από όλα τα επιμέρους εθνικά κόμματα που είναι μέλη του ΕΛΚ.

Σκοπός της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας είναι η επεξεργασία θέσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, τομέας που αποτελεί μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις της ΕΕ. Ειδικότερο καθήκον, όμως, της Ομάδας θα είναι η επεξεργασία των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα για την ανταγωνιστικότητα και την ενιαία αγορά και η προώθηση των σχετικών θέσεων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.