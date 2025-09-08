Κ. Χατζηδάκης: Έχουμε βάλει τα θεμέλια για να συνεχιστεί η κοινωνική πολιτική και το 2026

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογραμμίζει σε συνέντευξή του ότι η πολιτική της κυβέρνησης θα είναι όλο και πιο κοινωνική, συνδυάζοντας οικονομική αποτελεσματικότητα με κοινωνική ευαισθησία, και προαναγγέλλει νέο πακέτο μέτρων μέσα στον επόμενο χρόνο, εφόσον δεν προκύψει κάποια διεθνής κρίση.

«Η πολιτική της κυβέρνησης στο εξής θα είναι ολοένα και περισσότερο κοινωνική γιατί έχουμε βάλει τα θεμέλια γι’ αυτό. Θα προχωρήσουμε συνδυάζοντας την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ευαισθησία και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα για να χτίσουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Και αυτό που λέμε τώρα και θα πούμε στις εκλογές είναι ότι αυτά για τα οποία μας εκλέξατε, τα κάναμε. Δεν είμαστε θαυματοποιοί, αλλά αν θέλετε μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κρατήσει σταθερά το τιμόνι του τόπου».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στο MEGA και προσθέτοντας ότι αν κρατηθεί σταθερά το τιμόνι και δεν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη διεθνής κρίση, σε ένα χρόνο από σήμερα η κυβέρνηση θα έχει να παρουσιάσει ένα ακόμα πακέτο.

«Από εμάς η κοινωνία δεν έχει να περιμένει θαύματα, άλλοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτά. Κάναμε αυτό που χρωστούσαμε, που ήταν κοινωνικά δίκαιο και ήταν επίσης αποτέλεσμα της πολιτικής μας, μιας πολιτικής κοινής λογικής που κάνει σταθερά βήματα μπροστά. Από την άλλη υπάρχουν οι φιλεύσπλαχνοι και τα λεφτόδεντρα. Εμείς δεν μιλάμε με αλαζονεία, ούτε λέμε ότι από αύριο το τοπίο θα είναι παραδεισένιο. Λέμε ότι, ήρθε η ώρα η πολιτική που κάνουμε να αποδώσει στις τσέπες των πολιτών».

Αναφερόμενος στο «πακέτο» που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το Σάββατο στην ΔΕΘ ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που σχεδιάζονταν εδώ και καιρό.

«Είναι πράγματα που χρωστούσαμε στην κοινωνία. Είναι αποτέλεσμα αφενός της φιλοαναπτυξιακής πολιτικής που εφήρμοσε η κυβέρνηση και αφετέρου των δράσεων που και ο ίδιος προσωπικά προώθησα ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το 2023 και μετά, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ξεκινήσαμε με τη λογική της ανάπτυξης και του περιορισμού της φοροδιαφυγής. Τώρα είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, όχι μόνο για τους μισθωτούς αλλά και για τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα χωριά και τα νησιά».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε πως το μήνυμα της κυβέρνησης είναι πληρέστερο από εκείνο της αντιπολίτευσης, η οποία είχε περιοριστεί στο αίτημα για 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα.

«Εμείς καλύπτουμε τους δημόσιους υπαλλήλους με την μείωση της φορολογίας και τις αυξήσεις μισθών που θα ακολουθήσουν, καθώς και τα ειδικά μισθολόγια, χωρίς να αφήνουμε στην άκρη τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ακρίτες, τους πολύτεκνους και γενικά τις οικογένειες με παιδιά».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις τόνισε πως τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχει παρατηρηθεί ότι πολλές κυβερνήσεις στο μέσο της θητείας τους είναι πίσω από το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Εδώ δεν μιλάμε γι’ αυτό. Βεβαίως υπάρχουν διαμαρτυρίες, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Αναφορικά ειδικότερα με την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε πως ό,τι κάνει ο κ. Τσίπρας και αν το κάνει, θα έχει επίδραση στο χώρο της αριστεράς με αναδιανομή της πίτας.

«Εμείς δεν είμαστε σχολιαστές. Αντίθετα, βλέποντας και την όποια δυσαρέσκεια των πολιτών, κυρίως για την συσσωρευμένη ακρίβεια, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το πρόβλημα δεν είναι ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει να παραμείνουμε σοβαροί και αποτελεσματικοί, να μη φοβόμαστε το πολιτικό κόστος για μεταρρυθμίσεις και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που πραγματικά πιέζεται», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Η κρίση θα γίνει επί του πεδίου. Αυτό είναι κάτι που έλαβαν υπόψη τους οι πολίτες και το 2019 και το 2023 οπότε ψήφισαν το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα. Και καμιά φορά τα λιγότερα είναι περισσότερα».

«Αυτό δεν πρέπει να τα ξεχνάμε κι εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Είναι εθνικό μας καθήκον να βρισκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων γιατί η χώρα ταλαιπωρήθηκε πολύ τα προηγούμενα χρόνια και δεν πρέπει να σπαταλήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί», κατέληξε.