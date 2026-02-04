Κ. Χατζηδάκης: Εγγύηση για τις επόμενες γενιές η συνταγματική ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας

«Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας στο Σύνταγμα είναι μια εγγύηση για τις επόμενες γενιές ότι θα κάνουμε μια σοβαρή πολιτική.

Και όχι μια πολιτική, που θα ξεχνάει το συμφέρον των παιδιών μας απλά και μόνο για να γίνουμε εμείς ευχάριστοι προσωρινά. Είναι μια επιλογή εθνικής ευθύνης», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του χθες στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι στο Γερμανικό Σύνταγμα υπάρχει ήδη μια τέτοια πρόβλεψη. «Διερωτώμαι, λοιπόν, πώς μια πρόβλεψη που υπάρχει στο Σύνταγμα της ισχυρότερης οικονομικά χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να απορριφθεί από το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο για να προχωρήσει κανείς μπροστά, να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον ανάπτυξη. Διαφορετικά, θα φτάσουμε εκεί που ήμασταν την περασμένη δεκαετία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις, υπενθύμισε ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για το 2026, που περιλαμβάνει 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεγάλα έργα και μεταρρυθμίσεις. «Μας είπαν πολλοί ότι το 2026 είναι προεκλογική χρονιά, την άνοιξη του 2027 θα γίνουν εκλογές. Είναι ώρα να βγείτε και να δεσμευτείτε για μεταρρυθμίσεις; Ναι, είναι ώρα για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι εμείς θεωρούμε ότι το πολιτικό συμφέρον της κυβέρνησης, αλλά και το οικονομικό και εθνικό συμφέρον της Ελλάδας απαιτεί συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να συνεχίσουμε, λοιπόν, μπροστά με αποφασιστικότητα. Δεύτερον, οι πολίτες έχουν την απαίτηση να ξέρουν τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση, αντίστοιχα, να είναι υπόλογη για αυτά τα οποία δεσμεύτηκε ότι θα κάνει. Και τρίτον, η κυβέρνηση βάζει τον πήχη ψηλά, συνολικά και για τους υπουργούς έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά όχι με παχιά λόγια, αλλά συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για το 2026 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- Περαιτέρω μειώσεις φόρων που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. «Οι μειώσεις αυτές θα αξιοποιούν τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και δεν θα υπερβαίνουν της αντοχές της οικονομίας», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

- Μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις με απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας και αδειοδότησης.

- Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης σε συνέχεια των βημάτων που έγιναν με το νέο Δικαστικό Χάρτη.

- Θέσπιση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία.

- Υλοποίηση του μεγαλύτερου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που είχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ύψους 16 δισ. Ευρώ.

- Εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα και το δημόσιο, καθώς και ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

- Μετασχηματισμό του Enterprise Greece και του Export Credit Greece.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Καγκελάριος Μερτς πιστεύουν σε μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη. «Μια Ευρώπη που - γιατί όχι - πρέπει να προχωρήσει σε περισσότερες ταχύτητες εάν υπάρχουν σταθερά κάποιοι βραδυπορούντες. Κάποιοι που δεν μπορούν, ή κυρίως δεν θέλουν, να ακολουθήσουν τους υπόλοιπους. Η Ελλάδα πια δεν είναι η Ελλάδα της κρίσης. Είναι διαφορετική σε σχέση με την περασμένη δεκαετία και θέλει και μπορεί να είναι στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως το έχει πετύχει με το Σένγκεν και με το ευρώ».

«Άρα η Ελλάδα είναι μια χώρα να επενδύει κανείς. Και αυτό, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι επενδυτές, διότι από το 2019 ίσα με σήμερα έχουμε αύξηση των επενδύσεων στη χώρα κατά 100%. Επομένως, δεν χρειάζονται τα δικά μου λόγια για να πειστούν οι επενδυτές. Υπάρχουν άλλοι επενδυτές που έχουν επενδύσει και μιλάνε για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Παρέθεσε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μεταξύ άλλων:

Στη βιομηχανία που αναπτύσσεται και δημιούργησε τα τελευταία έξι χρόνια 60 χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας.

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Για πρώτη φορά από το 2024 και μετά είμαστε εξαγωγείς ενέργειας».

Στα δίκτυα και τις υποδομές που θα συνεχίσουν να χτίζονται.

Στην αμυντική βιομηχανία.

Στην καινοτομία. «Έχουμε το πιο φιλικό στις καινοτόμες επιχειρήσεις φορολογικό πλαίσιο σ' ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Είμαστε αποφασισμένοι», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «να προχωρήσουμε διότι αυτό είναι το εθνικό μας καθήκον. Κλείνοντας τα αυτιά μας σταθερά στις ειρήνες του λαϊκισμού, επιμένοντας σε έναν δρόμο σοβαρότητας και ευθύνης και έχοντας διασφαλίσει μία βασική προϋπόθεση που είναι η πολιτική σταθερότητα. Αυτό αποδείχθηκε ήδη δύο φορές, το 2019 και το 2023, που οι Έλληνες ψήφισαν το κόμμα που έδωσε τις λιγότερες υποσχέσεις. Επομένως, αυτό είναι μήνυμα και για τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και ότι αναζητούν από όλους μας, μέσα από τις διαφωνίες φυσικά που μπορεί να προκύπτουν και μέσα από διαφορετικές πολιτικές ατζέντες, επιλογές ευθύνης, σοβαρότητας και προοπτικής».

Ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Αντρέας Κίντλ, τοποθετούμενος στην εκδήλωση ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είμαι πεπεισμένος ότι οι ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις μπορούν σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις τους να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη πραγματικών εναλλακτικών λύσεων για τις υπάρχουσες εξαρτήσεις, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας».

Ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. 'Αγις Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο ενός ζωντανού διαλόγου που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του Επιμελητηρίου, Dr Iljia Nothnagel, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η συνεργασία των δύο χώρων ευρύτερα στην οικονομία και ειδικότερα στον επενδυτικό στίβο και το καθημερινό επιχειρείν, αποδείχθηκε με την πάροδο των ετών συνεχής και αθόρυβη, επιτρέποντας μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, πιστότητα στο στόχο και υψηλές επιδόσεις».

Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Γερμανία θα παραμείνει επενδυτικά στην Ελλάδα και μετά την εκπνοή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Σε άλλο σημείο των αναφορών του επεσήμανε ότι «ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των Γερμανών επενδυτών είναι η διπλή διασπορά τους, γεωγραφική και κλαδική, που τους καθιστά στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας και έναν εκ των ισχυρότερων εθνικών επενδυτών της χώρας, με 8 δισ. ευρώ κεφάλαια στην εγχώρια αγορά».

Τέλος, ο Δρ Ίλια Νοτνάγκελ, υποδεχόμενος κατά την έναρξη της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης τους καλεσμένους, υπογράμμισε τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η παγκόσμια οικονομία, όπως και η ευρωπαϊκή, σημειώνοντας ότι το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προσαρμοζόμενο δυναμικά στις νέες διεθνείς συνθήκες, θα συνεχίσει να προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη στα μέλη του, διευρύνοντας τους ορίζοντες διμερών συνεργασιών.