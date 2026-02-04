UBS: Κέρδη 1,2 δισ. δολάρια στο δ' τρίμηνο - Πλάνο για επαναγορά μετοχών ύψους 3 δισ.

Η UBS ανακοίνωσε την Τετάρτη σχέδια για επαναγορά μετοχών αξίας 3 δισ. δολαρίων και δημοσίευσε τα κέρδη του δ’ τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο ελβετικός τραπεζικός «κολοσσός» δήλωσε ότι στοχεύει στην επαναγορά μετοχών αξίας τουλάχιστον 3 δισ. δολαρίων το 2026, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να κάνει περισσότερα.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 56% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,2 δισ. δολάρια τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους.

Αυτό ήταν υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 919 εκατ. δολάρια.

Συνολικά, τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 12,1 δισ.δολάρια για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών για 12,1 δισ. δολάρια.

Επίσης, ήταν χαμηλότερα από τα 12,8 δισ. του προηγούμενου τριμήνου και υψηλότερα από τα 11,6 δισ. δολάρια της ίδιας περιόδου πέρυσι.

Στο μεταξύ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της UBS (CET) 1 — ένας δείκτης της φερεγγυότητας μιας τράπεζας — ήταν 14,4% για το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με 14,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος Sergio Ermotti — ο οποίος ετοιμάζεται να παραιτηθεί από τη θέση του ως επικεφαλής του μεγαλύτερου δανειστή της Ελβετίας τον Απρίλιο του επόμενου έτους, μόλις ολοκληρωθεί η απορρόφηση της Credit Suisse — δήλωσε ότι τα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου της τράπεζας υπερβαίνουν πλέον τα 7 τρις δολάρια για πρώτη φορά.

«Διατηρήσαμε μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση και εκπληρώσαμε τις δεσμεύσεις μας για απόδοση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του έτους με αυξημένα μερίσματα που συμπληρώθηκαν από επαναγορές μετοχών», δήλωσε σε ανακοίνωση. «Είμαστε έτοιμοι να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2026 όσον αφορά τα ποσοστά εξόδου και τις μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες μας».

Ο Ermotti, ο οποίος επέστρεψε στην ηγεσία το 2023 για να επιβλέψει την επείγουσα εξαγορά της UBS από την κυβέρνηση, πρόσθεσε ότι η τράπεζα σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» σε «μία από τις πιο περίπλοκες ενοποιήσεις στην ιστορία του τραπεζικού τομέα».

Ο Johann Scholtz, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar, δήλωσε ότι τα κέρδη του δ’ τριμήνου ήταν μια άλλη σειρά ισχυρών αποτελεσμάτων για την τράπεζα.