Κ. Χατζηδάκης: Αυτό που θα χαρακτηρίζει το πακέτο της ΔΕΘ 2025, θα είναι οι μειώσεις φόρων

Για «μόνιμα μέτρα» που θα ανακοινωθούν και για μια «ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση» έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Αυτό που θα χαρακτηρίζει το πακέτο της ΔΕΘ 2025, θα είναι οι μειώσεις φόρων» τόνισε σε δηλώσεις του στο OPEN, ενώ διαμήνυσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ.

«Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια καινούργια παρέμβαση που θα είναι μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στο επίπεδο της φορολογίας για την οποία φυσικά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Η παρέμβαση θα αγγίζει τον μέσο Έλληνα και τον μέσο μισθωτό και θα δώσει στην ελληνική οικογένεια να έχει παραπάνω εισόδημα» ανέφερε αρχικά ο κ. Χατζηδάκης.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν έχει απογειωθεί αλλά σίγουρα έχει κάνει βήματα μπροστά. Οι 500.000 άνεργοι που βρήκαν δουλειά περνούσαν καλύτερα το 2019 ως άνεργοι ή ως εργαζόμενοι παίρνοντας έστω τον κατώτατο μισθό; Η ανεργία ήταν 18% και έχει πάει στο 8% και ήταν αποτέλεσμα μιας καινούργιας αντίληψης σε σχέση με τους φορολογικούς συντελεστές, την φορολογία επιχειρήσεων κλπ».

Στη συνέχεια υποστήριξε «έχουμε μειώσει τον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο των νομικών προσώπων, στο φόρο στα μερίσματα. Έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις και σε έμμεσους φόρους».

Απαντώντας σε ερώτηση εάν θα ανακοινωθούν μειώσεις στους συντελεστές ΦΠΑ, ο κ. Χαυζηδάκης σημείωσε «οι μειώσεις των τιμών στο ΦΠΑ τις περισσότερες φορές δεν περνάνε στον καταναλωτή, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι οι μειώσεις να περάσουν στις τσέπες όλων αυτών. Μειώνοντας τους άμεσους φόρους, οι μειώσεις αυτές θα περάσουν στις τσέπες όσων Ελλήνων πληρώνουν φόρους αντιθέτως οι μειώσεις έμμεσων φόρων μπορεί να περάσουν σε επιτήδειους.

«Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει καλή σχέση με τα μαθηματικά»

Για τον 13ο μισθό είπε: «Υπάρχει πολιτικός που μπορεί αν δώσει λεφτά και να μην το κάνει; Οι μισθοί ήταν παγωμένοι και ξεπάγωσαν ο μέσος υπάλληλος έχει κερδίσει 1,3 μισθούς και από δω και πέρα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αυξήσεις. Άρα άμα πάμε σε αυτή τη λογική ναι θα μπορούσε να πει κανείς ότι τον έχουμε δώσει ήδη τον 13ο μισθό. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει καλή σχέση με τα μαθηματικά, σύμφωνα με τον τρόπο που μετράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την Eurostat ο 13ος μισθός κοστίζει 1, 3 δισ. ευρώ. Ο κ. Ανδρουλάκης υπολογίζει τα μισά γιατί λογαριάζει μόνο το μισό. Το χουμε ζήσει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, με το σκίσιμο τον μνημονίων και τα λεφτόδεντρα. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τον καθένας που τάζει. Όσο περισσότερο μπορούμε».

«Πρώτη φορά υπήρξε μείωση στα τιμολόγια ρεύματος»

«Τα ελέγχει το υπουργείο Ενέργειας. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι είναι από τις λίγες φορές στην Ελλάδα που υπάρχουν μειώσεις στα τιμολόγια του ρεύματος και μάλιστα τόσο σημαντικές γύρω στο 15% Αυτό έγινε γιατί η κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλίες σε επίπεδο της ΕΕ, τεχνικού χαρακτήρα αλλά σημαντικές, για την άρση διάφορων διαρθρωτικών προβλημάτων στην ενέργεια και γιατί έχουμε διεύρυνση των ΑΠΕ που πολλοί πολέμησαν. Για αυτό είχαμε τον Αύγουστο χαμηλότερες τιμές χονδρικές που περνά και στις τιμές λιανικής».

«Δώσαμε κίνητρα για να ανοίξουν σπίτια»

Ως προς το στεγαστικό, ο κ. Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση γιατί δεν μπαίνει πλαφόν στα ενοίκια, σημείωσε: «Έχει μπει ένας περιορισμός για την επαγγελματική στέγη από την εποχή του κορονοϊού και διαμαρτύρονται οι ιδιοκτήτες. Από την άλλα έχουμε πάρει ένα πλέγμα μέτρων από τα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι ιδιαίτερα. Δώσαμε κίνητρα για να ανοίξουν σπίτια, περιορισμούς στα AirBnb, προγράμματα όπως το “Σπίτι μου”. (…) Δεν είχαμε κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα με τα ενοίκια. Τα περασμένα χρόνια είχαμε το αντίθετο. Επειδή από το 2019 ανεβαίνει η οικονομία, ανεβαίνουν και οι τιμές στα ακίνητα. Από αυτό έχουν κέρδος οι ιδιοκτήτες και από τις μεταπωλήσεις ακινήτων και όταν νοικιάζουν και βεβαίως πιέζονται οι ενοικιαστές. Για αυτό δώσαμε και το ενοίκιο στους ενοικιαστές και γι αυτό υιοθετήσαμε το πλέγμα μέτρων για να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις στα ενοίκια».

«Θα προχωρήσουμε με βάση τους κανόνες Δικαίου»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ίδιος είπε ότι σήμερα τα λεφτά θα επιστραφούν «το κάναμε πράξη». Συγκεκριμένα είπε «θα προχωρήσουμε με βάση τους κανόνες Δικαίου αφού πρώτα δούμε άμα αυτή η φημολογία έχει αντανάκλαση στην πραγματικότητα. Εκείνο που δεν είναι φημολογία είναι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, σχετικά με τα μεγάλα ψάρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα γίνει σήμερα η πράξη του πρωθυπουργού, ότι όλοι αυτοί θα τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους και θα τους ζητηθούν πίσω τα λεφτά και θα τους ζητηθούν οι συνέπειες του νόμου».