Περισσότερα από 3,7 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025 στους αγρότες - Την Παρασκευή η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης

Η κυβέρνηση προχωρά στην άμεση μεταρρύθμιση στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων, εξαγγέλλοντας σήμερα την πίστωση περισσοτέρων από 3,7 δισ. ευρώ σε λογαριασμούς δικαιούχων αγροτών μέχρι το τέλος του 2025. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επισημάνθηκε ότι την Παρασκευή θα δοθεί και η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

«Δεν θριαμβολογούμε, διότι γνωρίζουμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά ούτε και θα συνδεθούμε με ένα αφήγημα καταστροφολογίας», σημείωσε αρχικά Κωστής Χατζηδάκης στη συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε: «Μιλάμε ειλικρινά παρουσιάζοντας τα πραγματικά δεδομένα ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν ποια θα είναι η στήριξη της Πολιτείας, με ποιόν τρόπο θα δίνεται από εδώ και πέρα, με ποιους κανόνες και ποιο είναι το αξιόπιστο πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ προς όφελος της χώρας και των αγροτών»

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε ακόμα στα βήματα που έγιναν από την κυβέρνηση μετά τις επιστολές της ΕΕ που επεσήμαιναν ότι αν δεν άλλαζε το σύστημα πληρωμών και ελέγχου θα ακολουθούσαν νέα πρόστιμα, είτε θα οδηγούμασταν σε μερική αναστολή των επιδοτήσεων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, η κατάρτιση και έγκριση του νέου Σχεδίου Δράσης για τις επιδοτήσεις, η κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετάβαση στην ΑΑΔΕ, η σταδιακή έναρξη των πληρωμών προς τους αγρότες.

Σημειώνεται ότι ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε αναλυτικά το ύψος και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για το 2025, σημειώνοντας τα εξής:

Οι πληρωμές προς τους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το υπουργείο Οικονομικών το 2025 θα φθάσουν συνολικά στα 3,7 δισ. ευρώ. Ειδικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέτος θα καταβληθούν 3,3 δισ. ευρώ έναντι 2,7 δισ. το 2024, δηλαδή 600 εκατ. περισσότερα.

Μέχρι χθες (26/11) είχαν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ. Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν 538 εκατ. που περιλαμβάνουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (363 εκατ.), πληρωμές από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (119 εκατ.) και αποζημιώσεις για την ευλογιά και την πανώλη (56 εκατ.). Έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν άλλα 1,2 δις. ευρώ. Οι πληρωμές για τη βασική ενίσχυση, θα ξεκινήσουν αύριο, θα ακολουθήσουν αμέσως οι πληρωμές του ΠΑΑ (119 εκατ.), ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Το κονδύλι της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης φέτος αντιστοιχεί στο 75 % του περυσινού, (363 εκατ. φέτος, 476 εκατ. πέρυσι). Ωστόσο, το ποσό που θα καταβληθεί τελικά θα είναι το ίδιο με πέρυσι αλλά με διαφορετική κατανομή. Τα 110 εκατ. που είναι η διαφορά των δύο ποσών θα πάει σε ένα ξεχωριστό κουμπαρά και θα κατανεμηθεί στους αγρότες εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις. Εδώ υπάρχει ένα πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς - ήδη από φέτος - οι έντιμοι στις δηλώσεις τους αγρότες θα πάρουν τελικά υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ενώ η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ.

Αναφορικά με το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, που συμφωνήθηκε με την ΕΕ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε εξάλλου ότι είναι αξιόπιστο, διαφανές και σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε να µην έχουμε στο εξής νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα. Παράλληλα, εξασφαλίζει δίκαιη κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων με βάση τα πραγματικά δεδομένα, προς όφελος και πάλι των ειλικρινών παραγωγών που θα πάρουν συνολικά μεγαλύτερη επιδότηση από τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς η χώρα να χάνει τα χρήματα που δικαιούται από τα Κοινοτικά ταμεία.

Σε σχέση με τρεις ειδικές περιπτώσεις που ανέκυψαν από τις φετινές δηλώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, επισημαίνεται ότι:

Α. Όπου οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν καλύπτουν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων: Μετά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, σε συμπληρωματική κατανομή για 13.421 κτηνοτρόφους που θίγονται. Η κατανομή θα γίνει βάσει των τιμολογίων του γάλακτος και του κρέατος που πούλησαν καθώς και των ζωοτροφών που αγόρασαν, έτσι ώστε οι πραγματικοί παραγωγοί στις Περιφερειακές Ενότητες που θίγονται να έχουν ισότιμη μεταχείριση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Θα λαμβάνεται υπόψη το ευμενέστερο για τους κτηνοτρόφους από τα τρία παραπάνω κριτήρια.

Β. Για 120.000 περίπου αγροτεμάχια που δεν διαθέτουν ΑΤΑΚ (κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας και Θεσσαλονίκης) λαμβάνεται υπόψη το ΚΑΕΚ. Από αυτά 15.116 έχουν παραπεμφθεί για έλεγχο. Οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω ενστάσεων και όσα αγροτεμάχια κριθούν επιλέξιμα θα πληρωθούν στη συνέχεια.

Γ. Για τα κοφτολίβαδα που παραπέμπονται για έλεγχο λόγω αναντιστοιχιών με τις δορυφορικές φωτογραφίες θα υπάρχει επίσης δυνατότητα διόρθωσης μέσω ενστάσεων και θα πληρωθούν όσα κριθούν επιλέξιμα.

Κ. Τσιάρας: 3,7 δισ. € στους αγρότες το 2025 – Αυξημένες ενισχύσεις για τους έντιμους αγρότες

«Σήμερα παρουσιάζουμε με απόλυτη διαφάνεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται η χώρα στο ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων και τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει επιτέλους τάξη σε ένα σύστημα που για χρόνια ταλαιπώρησε τους παραγωγούς και εξέθεσε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», είπε αρχικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Και συνέχισε: «Η Κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα την εξυγίανση του συστήματος πληρωμών. Και η παρουσία σήμερα εδώ του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη, αποδεικνύει αυτό ακριβώς το γεγονός.

Η καθυστέρηση του ενός μηνός που επήλθε στις πληρωμές της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το ΟΣΔΕ έμεινε ανοικτό έως 20 Οκτωβρίου, για διορθώσεις στο ΑΤΑΚ, στοιχείο αναγκαίο από την ΕΕ, για την καταβολή των ενισχύσεων».

«Από την ημέρα που η Κομισιόν αμφισβήτησε ανοιχτά την αξιοπιστία του συστήματος πληρωμών και ελέγχων ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου. Ως κυβέρνηση δεσμευτήκαμε ότι θα αλλάξουμε ριζικά το σύστημα των επιδοτήσεων. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο αγώνας πιάνει τόπο. Ο Αντιπρόεδρος σας ανέφερε νωρίτερα τα ποσά των πληρωμών», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

«Ωστόσο» συνέχισε, «καλώ τους αγρότες μας αλλά και τους πολίτες να δουν τη συνολική εικόνα. Και αυτή είναι ότι εφέτος οι αγρότες λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά. Οι συνολικές πληρωμές από άμεσες ενισχύσεις, προγράμματα, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που φθάνουν στους αγρότες εντός του 2025 είναι 3,7 δισ. ευρώ.»

Και επισήμανε πως «σε ό,τι αφορά στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης: 471.833 δικαιούχοι, θα λάβουν 363 εκατομμύρια ευρώ μετά από έναν μαζικό και αυστηρό κύκλο ελέγχων που καλύπτει συνολικά 608.246 αιτήσεις ΟΣΔΕ. Από αυτά, 265 εκατ. ευρώ καταβάλλονται σε 211.030 ΑΦΜ για αρόσιμα και 324.589 για μόνιμες καλλιέργειες, ενώ 98 εκατ. ευρώ πληρώθηκαν σε 87.753 κτηνοτρόφους — ανθρώπους της παραγωγής που στηρίζουν καθημερινά την ελληνική αγροτική οικονομία».

«Την ίδια στιγμή, 44.343 αιτήσεις έχουν τεθεί σε διαδικασία ελέγχου, γιατί για πρώτη φορά το σύστημα δεν επιτρέπει ούτε “πανωγράψιμο”, ούτε ασάφειες, ούτε σκιές. Φέτος από τα 766.122.154 αρχικά δικαιώματα ενεργοποιήθηκαν 567.080.137. Εκτιμάται ότι 255.946 παραγωγοί δήλωσαν 539.055 λιγότερα δικαιώματα. Επίσης, σε ό,τι αφορά στα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια εφέτος δηλώθηκαν 5.986.180. Εξαιρούνται λόγω ελλιπών στοιχείων 697.280 αγροτεμάχια και 195.900 κοφτολίβαδα. Ενώ 15.166 εξαιρούνται λόγω ΚΑΕΚ», σημείωσε.

«Ειδικότερα τα 195.900 από τα 212.117 δηλωθέντα κοφτολίβαδα, εξαιρούνται λόγω αναντιστοιχιών με τις δορυφορικές φωτογραφίες. Οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω ενστάσεων. Φυσικά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όσα αγροτεμάχια, μετά την εξέταση των ενστάσεων, κριθούν επιλέξιμα, θα πληρωθούν στη συνέχεια», είπε.

«Σε ό,τι αφορά στα 15.116 από τα 106.565 δηλωθέντα αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ που εξαιρούνται», είπε, «το ζήτημα εντοπίζεται κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας και Θεσσαλονίκης. Εξυπακούεται ότι οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω ενστάσεων και όσα αγροτεμάχια κριθούν επιλέξιμα να πληρωθούν στη συνέχεια».

«Για τις περιπτώσεις που οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν καλύπτουν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει μετά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης σε μια συμπληρωματική κατανομή για 13.421 κτηνοτρόφους που θίγονται.

Η κατανομή θα γίνει βάσει τιμολογίων του γάλακτος και του κρέατος που πούλησαν καθώς και των ζωοτροφών που αγόρασαν, έτσι ώστε οι πραγματικοί παραγωγοί στις Περιφερειακές Ενότητες που θίγονται να έχουν ισότιμη παραγωγή με τους υπολοίπους συναδέλφους τους. Εξυπακούεται ότι υπ’ όψιν θα ληφθεί το ευμενέστερο για τους κτηνοτρόφους», ανέφερε.

«Το ποσό που καταβάλλεται εφέτος, είναι το 75% του 2024. Αυτό είναι αποτέλεσμα των εκτεταμένων διασταυρωτικών ελέγχων που έχουν γίνει.»

«Όπως σας είπα υπάρχει ένας αριθμός 44.343 αιτήσεων που θα επανεξετασθούν. Ωστόσο, θέλω να επαναλάβω και σήμερα ότι τα χρήματα που θα περισσέψουν από αυτή τη διαδικασία, θα διανεμηθούν υπέρ των έντιμων αγροτών. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας οι έντιμοι αγρότες θα λάβουν μεγαλύτερη αποζημίωση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για μια επιβράβευση που αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο προς τους πραγματικούς παραγωγούς», κατέληξε ο υπουργός.

Γ. Πιτσιλής: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει σε ένα νέο ψηφιακό πλαίσιο που θα διευκολύνει τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους, κυρίως όμως θα θωρακίσει τους συνεπείς αγρότες

«Όπως γνωρίζετε βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Είναι το τρίτο στάδιο σε μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι», τόνισε αρχικά ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

«Αναφέρθηκε και ο κ. Αντιπρόεδρος, πρώτα με την διάταξη για την πρόσβαση της ΑΑΔΕ στα στοιχεία και τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολούθησε η διάταξη για την τοποθέτηση ως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γενικού Διευθυντή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως μεταβατικού Προέδρου, ακριβώς για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτή την μετάβαση αλλά και να υποστηρίξουμε ουσιαστικά το έργο των πληρωμών και των ελέγχων που χρειάστηκε να γίνουν,αποτέλεσμα των οποίων είναι τα νούμερα τα οποία παρουσιάστηκαν πριν από λίγο», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Ακολουθεί σε πολύ σύντομο χρόνο, μετά τη νομοθέτηση, η έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων που οργανωτικά χρειάζονται για την πλήρη ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και βέβαια το ακόμα πιο δύσκολο έργο από 1/1/2026, της ουσιαστικής πια ενσωμάτωσης του Οργανισμού στην Αρχή μας.

Μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ το σύνολο της περιουσίας, των πληροφοριακών συστημάτων, της διαπίστευσης του προσωπικού του Οργανισμού. Ο στόχος είναι προφανής: Να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ θα πηγαίνει αποκλειστικά στους αγρότες που το δικαιούνται, να προστατεύσουμε τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων και βεβαίως να ξαναχτίσουμε από την αρχή μια σχέση εμπιστοσύνης και με τον αγροτικό κόσμο αλλά και με το κοινωνικό σύνολο.

Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για την ανάκτηση παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων και βέβαια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τον στρατηγικό του ρόλο, παραμένει αρμόδιο για την χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού για την αγροτική πολιτική και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς την ΑΑΔΕ, στο πρότυπο της σχέσης που έχουμε αντίστοιχα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε ό,τι έχει να κάνει με το φάσμα των θεμάτων της φορολογικής πολιτικής. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο λειτουργίας».

«Επιτρέψτε μου να πω ορισμένα στοιχεία για το σύστημα πληρωμών και ελέγχων για το 2026», συνέχισε και σημείωσε έπειτα ότι «πρώτον, δημιουργείται ένας νέος ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης της χώρας με βάση δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Θα γίνεται ένας σαφής, διαχωρισμός επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις με συστηματική ανανέωση.

Καθοριστικός εδώ είναι και ο ρόλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το οποίο θα έχουμε στενή συνεργασία για το έργο αυτό. Προχωράμε σε ένα νέο τρόπο καταγραφής των αιγοπροβάτων. Κάθε αιγοπρόβατο πλέον θα σημαίνεται με ηλεκτρονικό βόλο, digital tagging λέγεται αυτό στα αγγλικά. Τα στοιχεία του θα τηρούνται αποκλειστικά σε νέα βάση, η οποία θα συνδέεται απευθείας με το ΟΣΔΕ και τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Τρίτον, περισσότεροι αλλά κυρίως πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι, μένω πολύ σε αυτό, ανάπτυξη εργαλείων, εφαρμογή και ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, διοικητικές και γεωχωρικές διασταυρώσεις με βάση επίσημα δεδομένα, επιτόπιοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια».

«Όλα αυτά είναι πλέον στον σχεδιασμό που έρχεται αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχουμε πλέον μια πολύ στενή συνεργασία για τους ελέγχους που γίνονται από την οπτική του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους ελέγχους που γίνονται από την οπτική της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Άρα θα μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ελέγχων 360, τόσο από φορολογική άποψη όσο και από την άποψη της πλήρωσης των προϋποθέσεων των ενισχύσεων», επεσήμανε ο κ. Πιτσιλής.

«Ήδη στη διαδικασία την τωρινή χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ΑΑΔΕ, αναφέρθηκε ο κ. Πρόεδρος, το Ε3, το MyData, στοιχεία τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό, λοιπόν, το πάντρεμα στοιχείων θα γίνει ακόμα πιο συστηματικό, ακόμα πιο έντονο.

Η αξιοποίηση των πληροφοριών επίσης από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν αγροτεμάχια, αγροτικές εκτάσεις σε αγρότες που ζητούν επιδοτήσεις είναι και αυτό στο πρόγραμμα. Άρα συνολικά ποιοτικά αναβαθμισμένοι έλεγχοι.

Τέταρτον, το είπα και πριν, πλήρης έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Το μητρώο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων θα μπει στη ζωή όλων μας. Είναι μια νέα συνολική και ολιστική διαχείριση πλέον της καταγραφής της ιδιοκτησίας και της διαχείρισής της με ζωντανή διαλειτουργικότητα με το κτηματολόγιο, έστω πλέον να έχουμε ανά ακίνητο τόσο τη φορολογική πληροφορία, τον λεγόμενο ΑΤΑΚ, ταυτόχρονα με τη γεωχωρική πληροφορία, τον ΚΑΕΚ και τα γεωχωρικά δεδομένα που τον συνοδεύουν και στη βάση κάθε μιας τέτοιας ενοποιημένης πληροφορίας, η δήλωση της χρήσης του κάθε ακινήτου. ''Αυτό το ακίνητο είναι το σπίτι μου, αυτό το ακίνητο είναι το γραφείο μου, αυτό το αγροτεμάχιο το νοικιάζω στον κύριο τάδε''».

«Όλο λοιπόν αυτό πλέον μπαίνει σε ένα νέο ψηφιακό πλαίσιο που θα διευκολύνει πάρα πολύ τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους, κυρίως όμως θα θωρακίσει τους συνεπείς αγρότες. Ψηφιακή πληροφορία, αξιόπιστη, διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο, αυτό σημαίνει μηδενική ταλαιπωρία στην επόμενη διαδικασία αιτήσεων ενίσχυσης γιατί η πληροφορία βρίσκεται εκεί που τη θέλουμε, στο χρόνο που τη θέλουμε.»

«Κλείνοντας, να πω και εγώ από την πλευρά μου ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ επίπονη δουλειά όλες αυτές τις μέρες προκειμένου να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών όπως έχουν ανακοινωθεί και ταυτόχρονα να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Να ευχαριστήσω όλους και όσους δούλεψαν και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από την ΑΑΔΕ. Ξέρετε ότι και μέχρι χθες το βράδυ και ο κ. Πρόεδρος και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ξενυχτούσαν για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τους», κατέληξε ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ.