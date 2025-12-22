Κ. Χατζηδάκης για 23 νέα τρένα έως το 2027: Κάνουμε μια νέα αρχή διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών

Την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Hellenic Train και της Alstom για την προμήθεια 23 νέων, σύγχρονων σιδηροδρομικών συρμών έως το 2027, με τους πρώτους τρεις να παραδίδονται μέσα στο ίδιο έτος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι «στον σιδηρόδρομο επιχειρούμε να κάνουμε μια νέα αρχή, διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών».

Όπως τονίζει, πρόκειται για την πρώτη παραγγελία καινούργιων τρένων μετά από δύο δεκαετίες, με το κόστος να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ιταλική Ferrovie dello Stato.

Η συμφωνία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια για μια «νέα αρχή» στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με στόχο τη διόρθωση χρόνιων παθογενειών, την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη και την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ασφαλείας.

Η παράδοση των νέων τρένων μετά την ολοκλήρωση των έργων στέλνει, σύμφωνα με τον ίδιο, σαφές μήνυμα δέσμευσης για έναν σύγχρονο, ασφαλή και ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, ικανό να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη

«3 νέοι σιδηροδρομικοί συρμοί μέσα στο 2027. Αυτή είναι η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στη Hellenic Train και την Alstom.

Στον σιδηρόδρομο επιχειρούμε να κάνουμε μια νέα αρχή, διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών. Με την προώθηση των αναγκαίων έργων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με προηγμένα συστήματα ασφαλείας, τα οποία προωθούνται γρήγορα, και, βεβαίως, με νέα τρένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια 23 νέων τρένων, σύγχρονων προδιαγραφών, έως το 2027, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Πρόκειται για την πρώτη παραγγελία καινούργιων τρένων εδώ και δύο δεκαετίες, με το κόστος να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ιταλική Ferrovie dello Stato.

Το γεγονός ότι η παράδοση των πρώτων τρένων έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων και την εγκατάσταση των νέων συστημάτων ασφαλείας στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα σύγχρονο, ασφαλή και ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, ο οποίος θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών.

Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Γι’ αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο μαζί με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, να είμαστε παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας Hellenic Train - Alstom, συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας Μητσοτάκη-Μελόνι, για να υπογραμμίσουμε το μεγάλο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για ένα νέο, σύγχρονο και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο».