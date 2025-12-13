Προϋπολογισμός 2026

«Όλοι μαζί στην Βόρεια Ελλάδα και την Μακεδονία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα για την Ελλάδα που μας ενώνει» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού 2026 στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός, σχετικά με την Βόρεια Ελλάδα και την Μακεδονία είπε ότι έχουμε καθίσει όλοι μαζί, σχεδιάζουμε και κάνουμε έργα τηρώντας χρονοδιαγράμματα. Έτσι είπε « κάναμε το Μετρό που από μουσαμάδες είναι πραγματικότητα και τώρα ετοιμάζουμε τον νέο κλάδο στην Καλαμαριά. Όπως το fly over που είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τις υποδομές μιας πόλης - στρατηγείο, όπως το νέο παιδιατρικό Νοσοκομείο, το νέο Ογκολογικό, όπως η ζωτικής σημασίας αναβάθμιση του λιμανιού, του σιδηροδρομικού δικτύου στην Βόρεια Ελλάδα» Αυτά όλα είπε ο κ. Γκιούλεκας, είναι έργα απόλυτης προτεραιότητας, που κάποια μπορεί να μην προλάβουν να ολοκληρωθούν στο κύκλο αυτής της Κυβέρνησης αλλά έχουν δρομολογηθεί».

Τα έργα που θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2027 είπε ο κ. Γκιουλέκας θα είναι ο νέος κλάδος του μετρό στην Καλαμαριά, θα παραδοθεί ο fly over, το νέο Παιδιατρικό και δεν θα διακομίζονται στην Αθήνα 500 περίπου περιστατικά ετησίως γιατί δεν υπήρχε άλλη ανάλογη δομή».

Αυτή την ώρα, είπε ο υφυπουργός αναβαθμίζονται πλήρως οι συνοριακοί μας σταθμοί στους Κήπους και τους Ευζώνους. Δημιουργήθηκε η έδρα στο ΑΠΘ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δεν υπήρχε δυστυχώς και τώρα προκηρύσσεται η θέση του υπευθύνου Καθηγητή στην Φιλοσοφική Σχολή.

Ο υφυπουργός παράλληλα αναφέρθηκε σε τρείς μεγάλες πολιτικές δράσεις περιοδειών σε πόλεις όμορων βαλκανικών κρατών, προκειμένου να επιτευχθούν νέες συνέργειες και συνεργασίες με τα κράτη αυτά (Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Ρουμανία κ.α). μια σημαντική πρωτοβουλία που την αναλαμβάνουμε με τα Πανεπιστήμια, την Αυτοδιοίκηση , τα επιμελητήρια και όλους τους φορείς της χώρας μας.

Ο κ. Γκιούλεκας σχετικά με τις άμεσες επόμενες πρωτοβουλίες του uπουργείου Εσωτερικών είπε ότι σύντομα θα έρθει η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Αυτοδιοίκηση με μεταρρυθμίσεις.

Η Ελλάδα που μας ενώνει

Ο κ. Γικιούλεκας απευθυνόμενος στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάνο που νωρίτερα μίλησε για «δύο Ελλάδες» είπε ότι «η καταστροφολογία» δεν οφείλει σημειώνοντας ότι «σε μια τέτοια συζήτηση θα μπορούσαμε να επισημάνουμε εσείς από την Αντιπολίτευση τα κακώς κείμενα που θα πρέπει να διορθωθούν όπως και εμείς ήρθαμε και διορθώσαμε πολλά. Η εικόνα όμως της καταστροφολογίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν πείθει κανέναν, είναι ξύλινος πολιτικός λόγος».

Η Ελλάδα που σίγουρα μας χωρίζει όλους, είπε ο υφυπουργός «είναι εκείνη που ζήσαμε και δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε, η Ελλάδα δηλαδή των αχρείαστων Μνημονίων. Η Ελλάδα των περικομμένων μισθών και συντάξεων. Η Ελλάδα των capital control και των κλειστών τραπεζών. Η Ελλάδα αυτή "ναι"δεν μας ενώνει, όπως δεν μας ενώνει η Ελλάδα των λεφτά υπάρχουν και η Ελλάδα του Καστελόριζου, που παρακαλούσαμε το ΔΝΤ και τους Σωτήρες να μας σώσουν. Αυτή η Ελλάδα είναι σίγουρα αυτή που δεν μας ενώνει, όπως δεν μας ενώνει η Ελλάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ειδικά για την υπόθεση και τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Γκιουλέκας είπε «μην ψάχνετε να βρείτε κουμπάρους "μπλε", "πράσινους" και "κόκκινους". Αλλά εάν θέλετε να κάνουμε μαθήματα ηθικολογίας θα σας πω ότι όλοι αυτοί που φέρονται περιπλεγμένοι, εάν αποδειχθεί οπό την Δικαιοσύνη, αυτοί θα είναι κοινοί απατεώνες και καμία σχέση το "χρώμα" και από ποιο πολιτικό χώρο προέρχονται. Κανένας δεν είναι υπερήφανος εάν μέσα από κάποιες κομματικές τάξεις υπάρχουν επιτήδειοι, πονηροί και απατεώνες.

Όλοι αυτοί να καθίσουν το σκαμνί του κατηγορούμενου αλλά δεν μπορεί κανένας να απολογείται για αυτά. Να απολογείται για το λάθος σύστημα, γιατί υπήρξαν δίοδοι για να μπορέσουν όλοι αυτοί να λειτουργήσουν να το κάνουμε. Αλλά, αφήστε την ηθικολογία τα δις που πληρώθηκαν τα 30 τελευταία χρόνια δεν πληρώθηκαν από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, πληρώθηκαν από όλε στις Κυβερνήσεις που δυστυχώς άφηνα αυτό το σύστημα χωρίς έλεγχο. Εμείς έχουμε κάνει την κριτική μας για αυτό που μας αναλογεί και μάλιστα με τον πιο γενναίο τρόπο, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό» είπε ο υφυπουργός.