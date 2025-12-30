Κ. Γκίλφοϊλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας ανθίζει, μακάρι το 2026 να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο (vid)
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Κ. Γκίλφοϊλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας ανθίζει, μακάρι το 2026 να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο (vid)

30/12/2025 • 19:51
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
30/12/2025 • 19:51
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε το προσωπικό της μήνυμα για το νέο έτος μέσω του λογαριασμού της στο Χ, υπογραμμίζοντας πως «η σχέση μεταξύ των δύο χωρών είναι πιο ισχυρή από ποτέ και μπορεί να «ανθίσει» ακόμη περισσότερο».

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι μέσα στους τελευταίους μήνες του 2026 «υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε πρωτοβουλίες καινοτομίας και ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας».

Μάλιστα, αναφέρεται στα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, που θα εορταστούν το 2026 και λέει ότι «το να τιμήσουμε αυτή την επέτειο από την Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.

Η κ. Γκίλφοϊλ καταλήγει λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τη φιλία, τη συνεργασία και το όραμά σας» και προσθέτει πως «εσείς είστε ο λόγος που η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανθίζει, είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη περισσότερο».

ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΪΛ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Διαβάστε Περισσότερα