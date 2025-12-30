Κ. Γκίλφοϊλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας ανθίζει, μακάρι το 2026 να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο (vid)

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε το προσωπικό της μήνυμα για το νέο έτος μέσω του λογαριασμού της στο Χ, υπογραμμίζοντας πως «η σχέση μεταξύ των δύο χωρών είναι πιο ισχυρή από ποτέ και μπορεί να «ανθίσει» ακόμη περισσότερο».

To all our partners in Greece and in the United States, Happy New Year!

2026 will be a year of celebration and renewed commitment to the shared democratic values that unite us: freedom, liberty, and opportunity.

May our alliance shine even brighter in the year to come. 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/eRmBf80C1O — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 30, 2025

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι μέσα στους τελευταίους μήνες του 2026 «υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε πρωτοβουλίες καινοτομίας και ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας».

Μάλιστα, αναφέρεται στα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, που θα εορταστούν το 2026 και λέει ότι «το να τιμήσουμε αυτή την επέτειο από την Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.

Η κ. Γκίλφοϊλ καταλήγει λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τη φιλία, τη συνεργασία και το όραμά σας» και προσθέτει πως «εσείς είστε ο λόγος που η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανθίζει, είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη περισσότερο».