Κ. Βελόπουλος: Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνει πόλεμο με τη Ρωσία

Τα είπε όλα χθες στο ΟΝΕ channel. Και όχι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Είναι γνωστές οι θέσεις του Κυριάκου Βελόπουλου, σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκακιέρα. Απλά για πρώτη φορά, εξέφρασε με τόσο μεγάλη σαφήνεια, ένταση και πυκνότητα την κοσμοθεωρία του.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος θέλει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν θέλει η Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα άρμα που «κάνει πόλεμο με τη Ρωσία».

Τόση αγάπη και τόση αγωνία για τη Ρωσία;

Πριν από ένα μόλις μήνα, μας προειδοποιούσε ανήσυχος για το γεγονός ότι η «Ρωσία είναι πλέον εχθρός της Ελλάδας». Και ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα «εμμονικών και επικίνδυνων πολιτικών, τις οποίες ακολουθεί η ακατάλληλη κυβέρνηση Μητσοτάκη». Καταλήγοντας στην προτροπή να φύγει «η κυβέρνηση αυτή, πριν αφήσει την Ελλάδα κομματιασμένη». Κομματιασμένη από ποιόν άραγε;

Αλλά και παλαιότερα σε συνέντευξη του στη ρωσική εφημερίδα Ιζβέστια (Известия), είχε αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται τη Ρωσία περισσότερο από ποτέ, αφού το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν έχει τίποτα κοινό με την Ευρώπη, αλλά δεν ανταποκρίνεται ούτε στα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Είχε εμφανίσει την έλευση των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη, ως κτύπημα κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι Αμερικανοί θέλουν να πνίξουν τη Ρωσία, ότι» το συμφέρον των Αμερικανών είναι να ρημάξει την Ευρώπη και τη Ρωσία», και ότι με αυτόν τον τρόπο «η κυβέρνηση επιθυμεί να καταστήσει τη χώρα μας αδύναμη». Να μην έχει που να προστρέξει και να μην αποκομίζει κέρδος, συντασσόμενη με την Ουκρανία που σύμφωνα με τον ίδιο «επέστρεψε στη βαρβαρότητα».

Το 2022 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είχε προβεί σε αναφορά στον Θουκυδίδη για να υπερασπιστεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι : «Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ισχύ του για να επιβάλει την άποψή του, ο Πούτιν κατάφερε αυτήν τη Ρωσία, τη διαλυμένη, να την αναστήσει».

Το 2023 είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι αρνήθηκε να ενοικιάσει ρωσικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Be-200, διότι δήθεν το απαγόρευε το ΝΑΤΟ, καταλήγοντας στην εμπρηστική δήλωση: «Κάψτε την Ελλάδα επειδή το θέλει το ΝΑΤΟ».

Την περασμένη άνοιξη κατηγορούσε την Ευρώπη «ότι χρειάζεται ψυχίατρο» και ότι θέλει να βάλει χέρι στις αποταμιεύσεις των πολιτών, ως εγγύηση για τα δάνεια των νέων αμυντικών εξοπλισμών.

Μόλις τον περασμένο Αύγουστο υποστήριζε ότι «οι δύο παγκόσμιες υπερδυνάμεις (ΗΠΑ και Ρωσία) συνασπίζονται και η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει και τους δύο εχθρούς».

Πρόσφατα δε, τάχθηκε κατά της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ταυτιζόμενος με θέσεις της Άγκυρας, αλλά της Μόσχας, καθώς η ρωσική ολιγαρχία χάνει το «αποκούμπι» της, στη Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, αφού έστησε για περισσότερα από δυο έτη το δικό του fake αφήγημα των Τεμπών, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε ένα ετερόκλητο κοινό από θρησκόπληπτους, τουρκοφάγους, δυσαρεστημένους από τη Νέα Δημοκρατία, απογοητευμένους πασόκους, ακόμα και αριστερούς «επειδή τα λέει καλά», σήμερα πλέον ανοίγει τα χαρτιά του. Αφού το εγχώριο ρωσικό μέτωπο δίνει την τελευταία του μάχη, μετά τον σχεδιασμό του νέου αμερικανικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη που φέρνει την Ελλάδα σε κομβική θέση.

Και δηλώνει ξεκάθαρα: ΟΧΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΝΑΙ στη Ρωσία.

Είναι ο μόνος; Ασφαλώς και όχι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υποστηρίζουν παρόμοιες θέσεις είναι πολλά. Το ίδιο και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που πρόσκεινται στη Μόσχα. Απλά το κάνουν πιο καλυμμένα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Διότι σήμερα που η Ελλάδα αποτελεί από μόνη της, το ανάχωμα στο ρωσικό φυσικό αέριο, μπορεί και αυτοί να ξιφουλκήσουν ανοικτά, μη αποδεχόμενοι τη νέα πραγματικότητα, δίνοντας σκληρές μάχες οπισθοφυλακής.