Δημοσκόπηση Pulse

Ισχυρό προβάδισμα καταγράφει για ακόμη μία φορά η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 29% στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με ποσοστό 13,5%, με το άνοιγμα της ψαλίδας να φτάνει τις 15,5 ποσοστιαίες μονάδες.
Εκτίμηση ψήφου
Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29%, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%.
Ακολουθούν:
- Ελληνική Λύση 10%
- Πλεύση Ελευθερίας 9,5%
- ΚΚΕ 9,5%
- ΣΥΡΙΖΑ 6,5%
- Φωνή Λογικής 4%
- ΜέΡΑ25 3%
- Νίκη 2,5%
- Νέα Αριστερά 2,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%
- Σπαρτιάτες 1%
- ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1% και
- Άλλο κόμμα 5,5%
Πρόθεση ψήφου: Στο 24% η ΝΔ
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, μπροστά «περνά» ξανά η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 24%, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται και στη δεύτερη θέση με 11%.
Ακολουθεί η Ελληνική Λύση και με 7,5% Πλεύση και ΚΚΕ. Στο 5,5% ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακρίβεια, πρόγραμμα SAFE και Άγνωστος Στρατιώτης
Για την ακρίβεια, το 84% των πολιτών λένε ότι είναι το σημαντικότερο ή από τα πιο σημαντικά προβλήματα.
Όσον αφορά στο θέμα που επικράτησε τα τελευταία 24ωρα στην πολιτική επικαιρότητα, την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το 46% δήλωσε ότι συμφωνεί ή, μάλλον συμφωνεί με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.
Για το πρόγραμμα SAFE και τις προϋποθέσεις που έθεσε ο πρωθυπουργός, το 60% βλέπει επαρκή την κίνησή του.
Τι λένε οι πολίτες για το κόμμα Τσίπρα
Αρνητικά βλέπει το 34% το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος Τσίπρα, ενώ το 26% απαντά πως δεν τον ενδιαφέρει. Ενώ θετικοί εμφανίζονται μόλις το 11% των πολιτών.
Παράλληλα, το 14% που προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ «βλέπουν» θετικά ένα κόμμα Τσίπρα.
Αρνητικοί οι πολίτες για κόμμα Σαμαρά
Ακόμη, μόλις το 5% απαντά θετικά σε ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 33% απαντά αρνητικά.
Στον χώρο της Δεξιάς και - λιγότερο - της Κεντροδεξιάς εντοπίζονται κυρίως οι ψηφοφόροι που βλέπουν θετικά ή με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο ενός «κόμματος Σαμαρά».