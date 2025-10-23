Δημοσκόπηση Pulse

Στις 15,5 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Άγνωστο Στρατιώτη
23/10/2025 • 20:52
Ισχυρό προβάδισμα καταγράφει για ακόμη μία φορά η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 29% στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με ποσοστό 13,5%, με το άνοιγμα της ψαλίδας να φτάνει τις 15,5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Εκτίμηση ψήφου

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29%, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. 

Ακολουθούν:

  • Ελληνική Λύση 10%
  • Πλεύση Ελευθερίας 9,5%
  • ΚΚΕ 9,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ 6,5%
  • Φωνή Λογικής 4%
  • ΜέΡΑ25 3%

  • Νίκη 2,5%
  • Νέα Αριστερά 2,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%
  • Σπαρτιάτες 1%
  • ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1% και
  • Άλλο κόμμα 5,5%

Πρόθεση ψήφου: Στο 24% η ΝΔ 

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, μπροστά «περνά» ξανά η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 24%, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται και στη δεύτερη θέση με 11%. 

Ακολουθεί η Ελληνική Λύση και με 7,5% Πλεύση και ΚΚΕ. Στο 5,5% ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Ακρίβεια, πρόγραμμα SAFE και Άγνωστος Στρατιώτης

Για την ακρίβεια, το 84% των πολιτών λένε ότι είναι το σημαντικότερο ή από τα πιο σημαντικά προβλήματα.

Όσον αφορά στο θέμα που επικράτησε τα τελευταία 24ωρα στην πολιτική επικαιρότητα, την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το 46% δήλωσε ότι συμφωνεί ή, μάλλον συμφωνεί με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Για το πρόγραμμα SAFE και τις προϋποθέσεις που έθεσε ο πρωθυπουργός, το 60% βλέπει επαρκή την κίνησή του.

Τι λένε οι πολίτες για το κόμμα Τσίπρα

Αρνητικά βλέπει το 34% το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος Τσίπρα, ενώ το 26% απαντά πως δεν τον ενδιαφέρει. Ενώ θετικοί εμφανίζονται μόλις το 11% των πολιτών. 

Παράλληλα, το 14% που προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ «βλέπουν» θετικά ένα κόμμα Τσίπρα. 

Αρνητικοί οι πολίτες για κόμμα Σαμαρά

Ακόμη, μόλις το 5% απαντά θετικά σε ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 33% απαντά αρνητικά. 

Στον χώρο της Δεξιάς και - λιγότερο - της Κεντροδεξιάς εντοπίζονται κυρίως οι ψηφοφόροι που βλέπουν θετικά ή  με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο ενός «κόμματος Σαμαρά».