Οι αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα, έρχονται να εμπεδώσουν πλέον μια εικόνα απόλυτης ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό, παραδόξως όχι σε ό,τι αφορά στη θέση της κυβέρνησης - η οποία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία και μια πρωτοφανή, διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δεδομένων των πιέσεων που δέχεται στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής της - αλλά στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται καθηλωμένο σε ποσοστά κάτω του 14%, αδυνατώντας να καρπωθεί οποιαδήποτε κυβερνητική φθορά, έχοντας σε απόσταση που προκαλεί αίσθηση, κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη ως πρόσωπο να «χάνει» εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συγκεκριμένες μετρήσεις. Σε αυτήν την εξίσωση του αντιπολιτευτικού σκηνικού, προστίθεται ο «άγνωστος Χ», δηλαδή η δημιουργία ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, που από τις δυνητικά θετικές ψήφους, που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις και με σχεδόν το 1/4 των ψηφοφόρων να διατηρούν αδιευκρίνιστη ψήφο, γίνεται σαφές ότι τα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων μπορούν να αλλάξουν κατά πολύ μέσα στους επόμενους μήνες.

Για τη Νέα Δημοκρατία το «στοίχημα» δεν είναι πλέον η διατήρηση της πρώτης θέσης στην επιλογή των πολιτών, αλλά το πώς θα «γεφυρώσει» το χάσμα, που καταγράφεται αυτήν την ώρα, από τα ποσοστά που θα μπορούσαν να εκπληρώσουν το στόχο της αυτοδυναμίας, που έχει θέσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι δεν ακολουθεί στρατηγική δύο εκλογών, αλλά επιδιώκει την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το κόμμα του μακριά από ένα τέτοια σενάριο, παρά τη διαφορά του με το ΠΑΣΟΚ, που στη Metron Analysis φθάνει τις 15,9 μονάδες, στη Realpolls τις 17,3 και στη Marc τις 16,5 ποσοστιαίες μονάδες στην εκτίμηση ψήφου.

Από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis προκύπτει εννιακομματική Βουλή, από της Realpolls και της Marc, οκτακομματική, επιβεβαιώνοντας ότι ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης μάλλον επιτείνεται αντί το τοπίο να ξεκαθαρίσει όσο περνά ο χρόνος. Ακόμη περισσότερο αν συνυπολογιστεί ότι ένα υποτιθέμενο κόμμα Τσίπρα δηλώνουν ότι θα μπορούσαν ως πιθανότητα να ψηφίσουν το 24% στη Metron Analysis, το 20,6% στη Realpolls, ενώ το 24% στη μέτρηση της Marc δηλώνει ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να εκφράσει καλύτερα την κεντροαριστερά και τον φέρνει αμέσως μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ερώτηση προτίμησης για πρωθυπουργό.

Στα ποσοστά της εκτίμησης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει γύρω από το 30% και σε κάθε περίπτωση στην εικόνα των ευρωεκλογών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί αδιαμφισβήτητο προβάδισμα στις ερωτήσεις για την καταλληλότητα πρωθυπουργίας, με το Νίκο Ανδρουλάκη -τον οποίο, επίσης, στη συνέντευξή του χαρακτήρισε ως τον βασικό του αντίπαλο ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης- σε χαμηλά, μονοψήφια ποσοστά. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που αποτυπώνει η Metron Analysis, σύμφωνα με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα 19 μονάδων απέναντι στους Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που συγκεντρώνουν από 6%. «Καμπανάκι» για τη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, αποτελεί και η μέτρηση της Marc, όπου ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστό 30,6% και ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,5%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι στην τρίτη θέση με 7,3%.

Στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με την Metron Analysis, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,7% έναντι 12,8% του ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,7%, ΚΚΕ 10%, Πλεύση Ελευθερίας 9,9%, ΣΥΡΙΖΑ 4,9%, Φωνή Λογικής 3,6%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, ΜέΡΑ25 3,1%, Νίκη 2,8%, Νέα Αριστερά 2%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1% και Σπαρτιάτες 0,5%.

Σύμφωνα με την Realpolls, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 27,7%, το ΠΑΣΟΚ με 10,4% ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με την Πλεύση Ελευθερίας και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 με 6,9%, η Φωνή Λογικής 5,3%, ενώ άλλο κόμμα απαντά το 6,7%.

Στην τελευταία της δημοσκόπηση, η Marc, καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία να ξεπερνά τον «πήχη» του 30% και να φθάνει το 30,5%, με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει στο 14% και να ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,8%, η Ελληνική Λύση με 9,5%, το ΚΚΕ με 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 7%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, το ΜέΡΑ25 με 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,6%, η Νίκη στο 2,5%, οι Σπαρτιάτες στο 1,7% και η Νέα Αριστερά στο 1%.

Το βάρος για την κυβέρνηση πέφτει πλέον στην απάντηση, που καλείται να δώσει απέναντι στα θέματα, που οι πολίτες αποτυπώνουν ως σημαντικότερα κι έτσι να απευθυνθεί, κυρίως, σε όσους βρίσκονται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη». Σε όλες τις μετρήσεις, η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο θέμα για τους πολίτες, σε ποσοστά, που αγγίζουν ακόμη και το 70%, με ενδιαφέρον εύρημα ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ερωτηθέντες απαντούν ότι ψηφίζουν με βάση τη «βελτίωση της καθημερινότητας και της οικονομικής ευημερίας των πολιτών». Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η περίοδος από τα τέλη Νοεμβρίου, οπότε θα επιστραφεί, για πρώτη φορά, ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές, έως τα τέλη Ιανουαρίου, όταν θα εφαρμοστεί η νέα φορολογική κλίματα και τουλάχιστον μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν αναπροσαρμογές και αυξήσεις στις αποδοχές τους, είναι μια καταλυτική περίοδος για να αποτυπωθεί και στα δημοσκοπικά ευρήματα ο αντίκτυπος της οικονομικής πολιτικής που ανακοινώθηκε τους προηγούμενους μήνες και αποτελεί το δυνατό «χαρτί» στην κυβερνητική επιχειρηματολογία για ενίσχυση των εισοδημάτων. Η δυναμική που η εφαρμογή αυτών των μέτρων μπορεί να προσδώσει, σε συνδυασμό με τα διακυβεύματα της κάλπης, που θα αρχίσουν να αναπτύσσονται όσο περνούν οι μήνες και πλησιάζει η ώρα της εκλογικής αναμέτρησης, όπως και οι εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, είναι τα τρία βασικά στοιχεία τα οποία το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι μπορούν να φέρουν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία σε τροχιά διεκδίκησης της αυτοδυναμίας.

Από την άλλη πλευρά, γίνεται σαφές ότι η επόμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα θα είναι ο καταλύτης για τη διαμόρφωση του τοπίου στην αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η πλειοψηφία εκείνων που δηλώνουν έτοιμοι να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα προέρχονται από την κεντροαριστερά και την αριστερά και λιγότερο από τον χώρο του κέντρου. Από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, η «δεξαμενή» ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα είναι πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται και στα ακροατήρια των ΠΑΣΟΚ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας, αφήνοντας μετέωρο το ερώτημα πως θα επηρεάζονταν τα ποσοστά τους από τη στιγμή της ανακοίνωσης του κόμματός του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς, στη μέτρηση της Marc, ο πρώην πρωθυπουργός προηγείται με 24%, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 12,8% και τον Νίκο Ανδρουλάκη στην τρίτη, με 12,6%.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι αντίστοιχη στον χώρο της κεντροδεξιάς, όπου επίσης υπάρχει η «εκκρεμότητα» της ίδρυσης ή μη νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, όπως αναφέρουν συγκεκριμένα σενάρια. Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει την κεντροδεξιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχεί με ποσοστό 38,8% , έναντι 13,1% του Αντώνη Σαμαρά στη μέτρηση της Marc, ενώ και στην Metron Analysis, ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό μετρήθηκε δυνητικά έως το 12%, με τον σκληρό πυρήνα να βρίσκεται στο 3%, με «δεξαμενή», κυρίως, όσους αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί και κεντροδεξιοί.