Ηράκλειο: Παρουσία του Ν.Κακλαμάνη τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

«Είμαι βέβαιος ότι η έκθεση που εγκαινιάζουμε σήμερα, θα αποτελέσει την αφετηρία για μία μακρόπνοη και παραγωγική συνεργασία με τη Βικελαία Βιβλιοθήκη και το Δήμο Ηρακλείου, η οποία θα αποφέρει κι άλλους καρπούς στα άμεσο μέλλον» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που φιλοξενείται στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου.

Η έκθεση οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2026 .

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση - φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου που φιλοξενείται στην βιβλιοθήκη, η οποία φέρει το όνομα του λόγω της μεγάλης δωρεάς που είχε κάνει στο Δήμο Ηρακλείου το 1908 και αφορούσε σε περισσότερα από 4,5 χιλιάδες σπάνια βιβλία.

Κατά την ομιλία του ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στο έργο και την προσωπικότητα του Δημητρίου Βικέλα.

«Ένας πολίτης του κόσμου ήταν ο Δημήτριος Βικέλας στον οποίο είναι αφιερωμένη η έκθεση που παρουσιάζουμε σήμερα. Ενός κόσμου που απλωνόταν όχι μόνο μέσα στο Ελληνικό κράτους αλλά και πολύ πέρα από τα περιορισμένα τότε σύνορά του» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, προσθέτοντας ότι ο Δημήτριος Βικέλας «θεωρούσε την παιδεία και τα βιβλία εφαλτήριο προσωπικής και κοινωνικής προόδου. Ακόμη και αν δεν κυριάρχησε στα νεοελληνικά γράμματα συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση τους».

«Σήμερα με την έκθεση αυτή η Βιβλιοθήκη της Βουλής ταξιδεύει στην Κρήτη και μεταφέρει στο φυσικό της χώρο μία επιτυχημένη έκθεση που εμπλουτίζεται με βιβλία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο εξωστρέφειας και δικτύωσης της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων με φορείς εκτός Αθηνών» είπε ο κ. Κακλαμάνης που έκανε αναφορά στις συνεργασίες, το πλούσιο έργο και τις δράσεις της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.

Τέλος ο κ. Κακλαμάνης υπενθύμισε ότι «η Βουλή των Ελλήνων έχει ένα απίστευτο πλούτου πινάκων, με όλους τους διάσημος Έλληνες ζωγράφους και νομίζω ότι του χρόνου θα πρέπει κύριε δήμαρχε, να μας ζητήσετε να σας φέρουμε την έκθεση των πινάκων μας εδώ στο Ηράκλειο».

Από την πλευρά του δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, για τον οποίο μίλησε με θερμά λόγια, ενώ στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στον Δημήτριο Βικέλα, την προσφορά του στα γράμματα, την προσωπικότητα του, αλλά και την σπουδαία δωρεά που έκανε στο Ηράκλειο, μία πόλη στην οποία βρέθηκε για κάποιο μικρό διάστημα στη "δύση" της ζωής του.

«Η Ιδρυτική δωρεά της Βικελαίας Βιβλιοθήκης εύλογα πιθανολογείται ότι οφείλεται στην απαρχή της ακτινοβολίας της Κνωσού, την ανακάλυψη του Μινωικού Πολιτισμού και τη δράση των Ευρωπαίων επιστημόνων, όπως του Έβανς που είχε πάρει την σκυτάλη μετά την πρόδρομη ανακάλυψη του Μηνά Καλοκαιρινού και την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή που είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος αναφέρθηκε και στη σύνδεση των πολιτών του Ηρακλείου με την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Σε ότι αφορά την έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» έχει εκθέματα που ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Επίσης τα εκθέματα φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του, στήνοντας το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Την επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Γιάνης Μετζικώφ.

Η έκθεση έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 08:00-15:00.