Ο Θ.Τσικας στα Μακεδονικα Νεα

Τις γεωπολιτικές επιδράσεις στην Ανατολική Μεσόγειο από τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, αλλά και τον ρόλο της Τουρκίας στους ενεργειακούς σχεδιασμούς, αναλύει με συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα, ο Πολιτικός Επιστήμονας και Διεθνολόγος, Θόδωρος Τσίκας. Οι αντιφάσεις και τα όρια της «τριμερούς», οι ευρύτερες γεωπολιτικές μετατοπίσεις από τη στάση των ΗΠΑ έναντι της Ευρώπης και η επιτάχυνση των διεργασιών στο Ουκρανικό.

Την ώρα που η Ανατολική Μεσόγειος μπαίνει σε φάση αναδιάταξης και οι διαπραγματεύσεις στο Ουκρανικό φαίνεται να επιταχύνονται, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τη συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ. Με φόντο τόσο το προγραμματισμένο ταξίδι του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις ΗΠΑ όσο και τις διπλωματικές ζυμώσεις που αυτό μπορεί να πυροδοτήσει, ο Διεθνολόγος και Πολιτικός Επιστήμονας, Θόδωρος Τσίκας, μιλάει στα Μακεδονικά Νέα και διερωτάται κατά πόσο η «τριμερής» υπηρετεί μια σαφή στρατηγική ή παραμένει ένα σχήμα περισσότερο διακηρυκτικό παρά επιχειρησιακό.