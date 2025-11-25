Ξεκίνησε η συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, με νέους που έχουν συμπεριληφθεί στις λίστες προηγούμενων ετών.

Η λίστα περιλαμβάνει νέους και νέες από την Ελλάδα κάτω των 30 ετών που διαπρέπουν σε διάφορους τομείς όπως τεχνολογία, τέχνη, ψυχαγωγία, υγεία, χρηματοδότηση και αθλητισμό.

Η λίστα «Forbes 30 Under 30» είναι μια σειρά από λίστες που δημοσιεύονται κάθε χρόνο από το περιοδικό Forbes οι οποίες αναδεικνύουν 30 σημαντικά πρόσωπα κάτω των 30 ετών σε διάφορους τομείς. Η επιλογή γίνεται από τους συντάκτες του Forbes, ανεξάρτητους κριτές και ειδικούς του κλάδου βάσει καινοτομίας, επιχειρηματικών μετρήσεων, χρηματοδότησης και του αντικτύπου τους στον κλάδο τους. Υπάρχουν λίστες σε διαφορετικές εκδόσεις, όπως η αμερικανική, η ευρωπαϊκή, η ασιατική και η ελληνική, η οποία παρουσιάζεται απόψε από το Forbes Greece.

Η ελληνική λίστα

Γαβαλάς Βασίλης • 29 ετών

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – EXSILION CAPITAL

Γρηγοριάδης Στυλιανός • 29

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ – STIQ & “ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ”

Μετούσης Ανδρέας • 28

ΚΛΑΔΟΣ: ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Γρηγορίου Αθηνά • 25, Δηµητριάδου Αλεξάνδρα • 25, Παφίτης Μάριος • 27

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – MAMMOCHECK

Αλεξόπουλος Ιωάννης • 25

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΝ – LEXION

Βάσος Σταύρος • 24, Γκόντζου Σταυριαλένα • 27, Καγιούλης Κωνσταντίνος • 24,Τουλουµτζίδης Ελευθέριος • 23

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – BUTLER

Κωστούλας Μπάµπης • 18

ΚΛΑΔΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παντελάκη Δήµητρα • 27

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ – KORI

Τασιοπούλου Αικατερίνη • 29

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ – THREATSCENE

Βασιλείου Αλέξιος • 22, Κετσελίδης Κωνσταντίνος • 22, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος • 22

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & MARKETING TECH – UPLODIO

Δεληκούρας Βασίλειος • 23, Μαυρέλης Κωνσταντίνος • 24

ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – CURIFY

Klavdia • 23

ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος • 24, Παπαδοπούλου Κυριακή • 22, Παπαδόπουλος Πέτρος • 26

ΚΛΑΔΟΣ: AR/VR & Τεχνητή Νοηmοσύνη – Pi tech

Πηγαδάς Νικόλας • 26

ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αθάνατος Φώτης • 23, Κατσιαδάκης Λευτέρης • 23, Κουρουνάκου Εύη • 22, Κώτσα Αναστασία • 23, Παπανικολάου Γιώργος • 24

ΚΛΑΔΟΣ: STARTUPS & ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – PANATHENEA

Ανδριολάτου Κλέλια • 29

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΘΕΑΤΡΟ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Γιαννοπούλου Αγγελική • 27

ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΠΙΑΝΟ

Κόντος Γρηγόρης • 29

ΚΛΑΔΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ – GREEK ANCESTRY

Λαγωνίκος Ηλίας • 27

ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λουλούδης Γιάννης • 21

ΚΛΑΔΟΣ: Retail – Flower Kickz

Σκανδάµη Φωτεινή • 28

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΕΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σταυρόπουλος Αγαθάγγελος • 29

ΚΛΑΔΟΣ: SOCIAL MEDIA & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – COMFYTECHS & TECHNO GREECE

Τσουκαλά Ρόζα • 23, Χριστοδούλου Μιχάλης • 23

ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – KYMA HEALTH

Γεωργακλή Ζέτα • 24, Διαµαντοπούλου Εβελίνα • 24, Κουµίδου Μαρία • 24, Παπαζήση Έφη • 24, Πατσουράκη Μαριλία • 24

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – SEANSOR

Θεοδωράτος Οδυσσέας • 25

ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MANGA & COMIC ARTS

Λιάπης Γεώργιος • 28

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – REALMINT

Μανουράς Λευτέρης • 27

ΚΛΑΔΟΣ: DEEPTECH & CLEANTECH – SALVINNO

Παπαγεωργίου Νικόλας • 23, Τσοµπάνογλου Παναγιώτης • 23, Τσούτσας Χρήστος • 23

ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – BIOANALYTIX

Περισανίδης Σίµων • 27

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – PERMITREE

Σταυρακάκης Έκτορας-Ανδρέας • 29

ΚΛΑΔΟΣ: ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – STELLAR DISCOVERIES

Η Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τους Σπύρο Θεοδωρόπουλο (Πρόεδρο του ΣΕΒ και Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο της Bespoke SGA Holdings, Μιχάλη Μπλέτσα (Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας & Ερευνητή και Διευθυντή Υπολογιστικών Συστηµάτων στο MIT Media Lab, Απόστολο Ταµβακάκη (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο της EOS Capital Partner και Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (Πρόεδρο του Capital.gr και Πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις υποψηφιότητες µε βαθµολογίες από το 1 (χαµηλότερο) έως το 5 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαµορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δηµοσίευσης ορίστηκε σύµφωνα µε τη βαθµολογία των µελών (από την υψηλότερη στη χαµηλότερη) και, εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συµµετοχής στη λίστα “Forbes 30 Under 30 Greece 2026” πληρούσαν όσοι είναι γεννηµένοι από την 1η/1/1996 και µετά.